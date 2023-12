A Coruña no forma parte de Galicia. O por lo menos, eso es lo que debe creer el geógrafo alemán Simon Kuestenmacher, que cuenta con más de 260.000 seguidores en la red social X. Fue en esta red social donde el pasado sábado compartía un mapa de Europa que recoge las palabras para decir Navidad en la lenguas de cada territorio del continente. En Galicia le llamamos Nadal... excepto en A Coruña, un pequeño punto que cambia de color en el mapa, porque, según sus conclusiones, en la comarca no se habla gallego. La publicación no ha pasado desapercibida para los coruñeses. “Se achegas un pouco a imaxe, levas un carallazo coma un brazo de grande”, se reía una tuitera.