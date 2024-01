Hay una tendencia cada vez más popular entre los medios digitales de incluir un cada vez más frecuente ¡ÚLTIMA HORA!, para enunciar noticias que quizás no lo son tanto. La cuenta Slow Sports News, (Noticias deportivas lentas), un medio humorístico anglosajón que cuenta con más de 125.000 seguidores, suele hacer chanza de esta costumbre y se anuncia como “los primeros en darte las noticias más viejas”. No obstante, quien no sepa en qué consiste este medio humorístico se llevó un buen susto ayer, cuando la cuenta anunció, tras el epígrafe BREAKING NEWS, el fichaje del delantero de Monelos por el Arsenal, desde el Dépor, por 17,1 millones de libras (20 millones de euros). Algo que sin duda ocurrió, pero en 2016, así que no es estrictamente mentira, pero tampoco es ninguna novedad. Aún así, a muchos ayer les sirvió para transportarse a un pasado no tan remoto, pero que hoy resulta sorprendente.