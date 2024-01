12.30 y 18.00 horas. Teatro del Andamio presenta The best magic trick in the world, un espectáculo de magia para público infantil.

Teatro del Andamio

Exposición ‘Marea’, de Lois Patiño

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Exposición realizada a partir de la obra audiovisual del cineasta gallega. La entrada es gratuita.

Fundación Luís Seoane

Concierto de la Banda Municipal

12.15 horas. La Banda Municipal de Música ofrece un concierto con piezas de Ígor Stravinski. La entrada al teatro es gratuita.

Teatro Colón

Sesión vermú con Javi Regueiro

13.30 horas. El cantautor Javi Regueiro ofrece un concierto para animar la sesión vermú de este domingo en la calle San Juan.

El Ama

Concierto del dúo Polos Opuestos

20.00 horas. Concierto del dúo Polos Opuestos para animar la tarde del domingo. Es gratuito.

Échoqueai