La Diputación invierte 229.000 euros en actividades de conservación medioambiental

A Diputación de A Coruña publicó este viernes en el Boletín Oficial da Provincia la concesión definitiva de las ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la cofinanciación de actividades en el ámbito del medio ambiente para este año. En total, fueron concedidas un total de 20 solicitudes, por valor total de 229.121 euros, que incluyen aportaciones de hasta 20.000 euros y cubrirán entre el 20% y el 80% del presupuesto de gastos subvencionables.

Estas líneas de ayudas tienen como objetivo promover la conservación, promoción y la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente en la provincia coruñesa.

Programas como el de custodia del territorio de la Fundación Fragas do Mandeo, la iniciativa Defende o mar a través do surfing de Surf and Clean, el festival Mar de Mares de la Asociación Redes de Sal, o el programa de conservación de suelos de Vento Noso son algunos de los proyectos que se llevarán a cabo con el apoyo de esta línea de subvenciones de Medio Ambiente,