¿Qué hacer este domingo en A Coruña? Agenda del 26 de mayo

Concurso de música tradicional

11.00 y 16.00 h. Se trata de la 23ª edición del certamen organizado por Xacarandaina.

Ágora

Tercer día de fiesta en Os Rosales

Desde las 10.30 h. La jornada final de las fiestas en el barrio ofrece paseo en bici, mercadillo, misa, música y comida.

Plaza elíptica de Os Rosales

Teatro y títeres sobre Blancanieves

17.30 h. Brancaneves e os sete parte de un viejo rey que cuenta las aventuras de su hija.

Gurugú

Concierto gratuito de piano y viola

17.30 h. El dúo Calabuig-Vasco se combina con una visita guiada artística, A Xeración Doente.

Museo de Belas Artes

Proyecto musical inclusivo del Resis

13.00 h. El festival lo organiza para personas con discapacidad intelectual y auditiva.

Muncyt

Musical inspirado en la película ‘Moana’

12.30 h. En Vaiana, ocho actores contarán la historia de la protagonista del filme de Disney.

Palacio de la Ópera

Homenaje a las mujeres del jazz

20.00 h. Con De Jazzmín ao Jazz Charo Quicler se recuerda de las mujeres del jazz en los años 40.

Teatro Colón

Un musical para vibrar con los Beatles

20.00 h. Let it be propone un viaje a través de la música de The Beatles en un universo alternativo.

Palacio de la Ópera