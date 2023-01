A veces se gana como la semana pasada al Burgos, con apoteosis colectiva y una locura absoluta. Y otras como ayer el Leyma al Juaristi. Y todas valen lo mismo. Las sensaciones no fueron las mejores, pero lo importante era sumar para que no quedara en vano la euforia de siete días atrás. También para empezar con buen pie la segunda vuelta y no fallar ante uno de los rivales de abajo. Y porque tal y como se fue desarrollando el partido, con la lesión de Diagne y el problema de faltas de Nwogbo, es decir, sin un cinco puro sobre la cancha, había que activar el modo supervivencia.

Porque además estaba clara la importancia que tenía en el plan de Diego Epifanio esa posición. La primera consigna era balones adentro. El pívot estadounidense comenzó el partido atareado. Y entre él y Barrueta se repartieron los 15 primeros puntos. Tampoco estaba mucho más repartida la anotación en Juaristi, con Hoover en modo desbocado. Con sus triples mantenía a los visitantes —9 de los 13 primeros puntos de los vascos y 11 de los primeros 15 también fueron del americano—. Javi Vega puso con un triple el 18-13, máxima ventaja que se esfumó con un parcial de 0-7 para que Juaristi acabara el cuarto por delante (18-20). Jakovics abrió el segundo con un triple y el Leyma volvía a abrir una brecha de cinco puntos y el rival a reducirla. Los naranjas dieron un estirón con un 13-0 para el 38-25 que parecía el momento del despegue. Pero siguió la dinámica. El Juaristi lo devolvió con 0-8 para volver a estrechar el margen local a cinco, incluso solo a tres, aunque una jugada de 2+1 de Lundqvist permitió mantener ventaja al descanso (43-37). El partido estaba pesado. El ritmo, lento. La notación, baja. En el tercer cuarto el Leyma solo subió 14 puntos a su marcador y si aguantó fue porque los visitantes se quedaron en 11. Muchos fallos. Y como consecuencia, ni el Leyma conseguía despegarse ni el Juaristi se acercaba (57-48). Y con la mala noticia de que Atoumane Diagne no podía seguir tras una mala acción antes del descanso. En un sube y baja constante, Juaristi fue acercándose sigilosamente. Cuando el Leyma se dio cuenta, se había situado a tres (73-70) de la mano de un Hoover que no se rendía. Quedaba 1:17 por jugarse y el marcador todavía se estrecharía más (74-73). Una canasta de Filipovic, que asumió la responsabilidad y anotó sus dos primeros puntos del partido, una buena defensa que provocó el error de Hoover y dos tiros libres de Jakovics cerraron el triunfo para los naranjas. LEYMA 78 - JUARISTI 73 Leyma Coruña (18+25+14+21): Goran Filipovic (2), Yunio Barrueta (17), Olle Lundqvist (5), Alejandro Galán (5) y Lottana Nwogbo (15) —cinco inicial—. Ingus Jakovics (8), Aleix Font (9), Atoumane Diagne (4), Djordje Simeunovic (7), Javi Vega (6) y Álex Hernández. Juaristi (20+17+11+25): Magassa (5), Hoover (21), Ansorregi (4), Njie (12) y Edwards (7) —cinco inicial—. Sy (9), Hevia, Azpiarte, Royo (15) y Guridi. Árbitros: López, Caamaño y Areste. Eliminaron por cinco faltas personales a Lottana Nwogbo. Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor.