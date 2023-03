Después de la victoria, la semana de entrenamientos es más llevadera. Así que en el Leyma, que acumula ocho victorias seguidas —y que desde el 16 de diciembre solo ha perdido un partido—, el ambiente es espectacular. El club abrió ayer el entrenamiento a los medios de comunicación en el Media Day en el que se pudo comprobar cómo el equipo está preparando el partido del viernes contra el Oviedo (Palacio de los Deportes de Riazor, 21.00 horas). En el conjunto naranja no hay ninguna relajación posible por más que el asturiano sea uno de los rivales de la parte baja de la clasificación. Ya perdieron en la primera vuelta y no quieren volver a repetirlo así que Epi está muy pendiente de que no baje la intensidad. Tampoco puede bajarla la afición, a la que pide que llene el pabellón.