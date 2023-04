El Liceo se despertó ayer de su sueño europeo. El Palau se encargó de imponer su favoritismo y acabar con cualquier atisbo de amenaza de revolución de las coruñesas con una goleada por 5-0 en la vuelta de los cuartos de final, lo que cerró las puertas a las verdiblancas de la final a cuatro. Las catalanas dominan con mano de hierro el hockey sobre patines femenino. Pocos títulos se le escapan. De hecho, son las vigentes campeonas continentales y defenderán su cetro en Lisboa frente a Benfica, Vila-sana y Telecable Gijón. España sigue siendo la dominadora, al contrario que en la competición masculina, en la que de los ocho finalistas, seis son portugueses (Benfica, Oliveirense, Porto, Valongo, Barcelos y Sporting), uno español (Barça) y otro italiano (Trissino).

El conjunto dirigido por Stanis finaliza el que era su debut en Europa llegando hasta cuartos de final, es decir, entre los ocho mejores equipos del continente. Pasó la fase de grupos y le tocó el rival más fuerte. Lo lógico era pensar que no tenía ninguna opción, pero con la capacidad de sufrimiento y resiliencia del Liceo siempre quedaba una esperanza. En el partido de ida, de hecho, las verdiblancas pusieron contra las cuerdas al Palau, y solo un arranque de sus individualidades les permitió llegar con ventaja a la vuelta (1-3).

Eso fue una enorme advertencia para las amarillas. Así que se pusieron el mono de trabajo para sacar su mejor versión y aplastar a su rival. Ayer, en la vuelta el Liceo sí que no tuvo opciones. Aina Florenza marcó en el arranque, Carla Fontdegloria amplió la distancia antes del descanso y la propia Florenza sentenció en el inicio de la segunda parte. Las coruñesas resistían el envite, pero en la recta final Aimee Blackman, con dos tantos, cerró la goleada. “Cabeza alta”, les pedía Stanis a las suyas. No es para menos. Perdieron ante el mejor. No se podía hacer más.