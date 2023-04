Sabor agridulce para Irene Martínez en el Campeonato de Europa de halterofilia, que se está disputando en Yerevan (Armenia). Por el buen estado de forma por un lado y porque se le escaparon los objetivos por el otro. La coruñesa cerró su participación en la categoría de 59 kilos con la sexta posición en arrancada (90 kilos), la undécima en dos tiempos (105 kilos) y la novena en total olímpico (195 kilos). Buena actuación y muy bien luchado para sacar adelante sus intentos. Incluso fue a por el récord de España y este se le escapó dos veces por muy poco, por lo que se marchó de la tarima entre enfadada y decepcionada. Su marca es todavía insuficiente para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Lo harán las diez mejores tras las cinco pruebas puntuables. Ya van dos (Mundial y Europeo). Quedan tres. Pero sí le sirve para estar en el próximo Mundial.

A Irene Martínez le tocó abrir la competición. En ese juego psicológico de las deportistas, que piden un peso y van cambiando según lo que van haciendo las rivales, ella se plantó en 87 kilos. La primera. Así que a la tarima para romper el hielo con la arrancada. La coruñesa cogió aire y con mucha confianza levantó en un solo movimiento la barra y dos pesas por encima de su cabeza. La siguiente vez que salió a la palestra fue para ir a por los 90, un peso que no era la primera vez que afrontaba. Tuvo un fallo y no pudo completar el intento. Repitió para el tercero. No se podían escapar esos 90. Y no lo hicieron. La coruñesa lo luchó, se quedó varios segundos en la posición de sentadilla, con los brazos, juntando todas sus fuerzas para ponerse de pie, y sin perder el equilibrio se levantó. Intento válido. Solo tres rivales lograron 93. La ucraniana Kamila Konotop iba aparte. Empezó a competir en 100. Los levantó como si nada y después batió el récord de Europa por dos veces: 104 y 106.

En dos tiempos, la de San Pedro de Visma también comenzó bien, con un levantamiento válido en 105. Salía con buena cara. Solo necesitaba tres kilos más para batir su propio récord de España. Se fue a por los 108. Superó la primera fase del movimiento, llevar la barra hasta los hombros. Pero entonces falló en el segundo pese a que su entrenador le gritaba “¡mete la cabeza y la cadera, Irene!”. Se le escapó. Y prácticamente igual el último intento, que tuvo que hacer sin tiempo entre uno y otro, es más, tuvo que entrar corriendo. Konotop volvió a ser muy superior con 129 y un total olímpico de 235 para llevarse el oro por delante de la belga Nina Sterckx (209) y la ucraniana Nadie Shpilka (207).