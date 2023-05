Liceo-Calafell, capítulo cinco

El Liceo continúa con la defensa del título de la OK Liga. Llegan las semifinales del play off. Sube el nivel con una eliminatoria que le enfrenta al Calafell y que arranca esta noche en el Palacio de los Deportes de Riazor en un horario inusual, las 21.45 horas —antes juega el Leyma de baloncesto su partido de play off de ascenso a la ACB contra el Gipuzkoa— y que seguirá el domingo en el mismo escenario a las 12.00. Si parpadeas te lo vas a perder. Y hay mucho que saborear de una serie entre el segundo y el tercer clasificado de la liga regular y que se presenta igualadísima tras los cuatro enfrentamientos previos de la temporada que acabaron con dos victorias verdiblancas, una tarraconense y un empate. El de hoy, por tanto, será el quinto capítulo. Y mínimo habrá un sexto y un séptimo. Ganará el mejor de cinco, con el factor cancha a favor de los liceístas: los dos primeros duelos serán en A Coruña, el tercero y el cuarto, en el que caso de que fuese necesario, en Calafell y el quinto, también si hiciera falta llegar a él, volverá a la ciudad.

