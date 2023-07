Piru: “Vamos a intentar que la gente se divierta”

Raúl Castro, Piru, (Madrid, 1985) activa la cuenta atrás para empezar su primera campaña al frente del Viaxes Amarelle como relevo de Jorge Basanta en el banquillo naranja. Desde principios de agosto estará en A Coruña para iniciar el día 14 la pretemporada, orientada a llegar lo mejor posible al 17 de septiembre, que es cuando el equipo coruñés debutará en la cancha del recién ascendido Les Corts. El objetivo, asentarse en la Primera División femenina: “Este año creo que va a estar más cara la salvación”.

Llevaba diez años trabajando para el Alcorcón, ¿cómo surge la opción de entrenar al Amarelle?

La verdad es que yo no tengo agente, pero se pone en contacto conmigo un representante, que me pregunta si estaría dispuesto a salir de Madrid. Yo digo que sí, que no quiero representante, pero que si tiene una buena oferta y podemos llegar a un acuerdo, pues vale. Me llaman de parte del Amarelle y tardé poco en decidirme. Fui a A Coruña, les conocí, y fue rápida la decisión. Me consta que habían barajado varias opciones y cuando decidieron que la oportunidad era para mí, la cogí enseguida.

Va a ser su primera experiencia fuera de Madrid, ¿tiene ganas de salir de su zona de confort?

Sí, la verdad es que sí. Por situación personal, otros años he tenido muchas ofertas, de Poio, Melilla, Roldán... de muchísimos sitios y nunca las he cogido. Esta vez que la situación personal ha cambiado creo que es un buen momento para hacerlo. Es un reto un poquito más difícil que otros porque es un equipo que, a priori, estos años ha estado en la parte baja, pero es un reto bonito.

En el Alcorcón trabajó bastante con las categorías inferiores y ahora llega a un club como el Amarelle, que vive mucho de su cantera. ¿Eso le va a ayudar a encajar?

Sí. A Alcorcón llegué como segundo entrenador del primer equipo, pero todos los años he estado doblando: primer equipo y juvenil, primer equipo e infantil... Incluso he entrenado al filial directamente. A mí me gusta mucho el trabajo de la cantera, trabajar con gente joven y creo que es un perfil parecido.

¿Va a echar una mano en las categorías inferiores del Amarelle?

No. En principio es para ser entrenador del primer equipo. Está claro que luego vas a echar una mano en todo lo que haga falta, pero ellos ya tienen sus entrenadores de la base y sus coordinadores, ya tienen todo planificado.

¿La base de la plantilla es la de la pasada temporada?

Sí. La apuesta es la continuidad. Se quedan todas, quitando a Tety. El resto siguen todas y vendrán tres refuerzos que irá anunciando el club, pero la base es la misma.

¿La meta es la permanencia para afianzarse en la categoría?

Esa es la idea y sí que es verdad que creo que tenemos que intentar hacerlo sin sufrir mucho, cosa que este año va a ser un poco complicado, porque al final no hay equipos tan flojitos como pudo haber el año pasado. Este año creo que va a estar bastante más cara la salvación.

¿Qué le parece empezar en la pista de Les Corts, un recién ascendido?

Personalmente, creo que es bueno. Todo lo que sea intentar puntuar en las primeras jornadas, que el equipo vaya cogiendo confianza y que se asienten un poquito las bases, es bueno. También puede ser que perdamos, entonces es justo lo contrario lo que vas a conseguir, que ya empiecen las dudas, las preguntas, pero yo creo que es bueno tener en las primeras cuatro jornadas, a priori, dos rivales de nuestra liga, como son Les Corts y Majadahonda.

¿Cuál es el sello de sus equipos en cuanto al juego que proponen y a la manera de competir?

Al final, todos mis equipos siempre han sido muy físicos y han competido muchísimo. Me gusta hacer siempre una presión muy alta y hacer un juego que sea un poquito atractivo. Evidentemente, nos va a costar que el juego sea atractivo, porque al final el potencial es lo que hay. Pero vamos a intentar que la gente se divierta y que vea que, por lo menos, intentamos ir a por los partidos, que no vamos a estar ahí atrás esperando en diez metros una oportunidad en una acción a balón parado. Vamos a intentar competir los partidos de principio a fin con todos los rivales.

¿Qué es lo que más se puede mejorar en el actual Amarelle?

Hay que intentar ser muy fuertes en defensa y ser bastante más verticales en ataque. Nos sigue faltando lo mismo que faltaba el año pasado, gol, pero hay que suplirlo con ese ataque vertical de todo el equipo. El Amarelle tenía muy buen entrenador, porque Jorge [Basanta] es muy buen técnico, pero al final cuando viene uno nuevo, pues es una oportunidad nueva para todo el mundo. A las que no jugaban se les abre una puerta y a lo mejor ahora juegan. Y las que jugaban más se tienen que poner las pilas porque llega uno nuevo y no saben si con este van a contar. Creo que al final los cambios pueden ser buenos.