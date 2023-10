La OK Liga sube el telón para el Liceo

Volverán a oírse en la tarde del sábado en A Coruña el ruido de los sticks, los golpes de los jugadores y de la bola con las vallas, el frenazo de los patines... La pretemporada y el fuerte aperitivo de la Supercopa de Reus ya son historia y arranca por fin la Parlem OK Liga, lo serio para el Hockey Club Liceo. Al conjunto verdiblanco le espera esta tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas, OK Liga TV) el siempre incómodo Igualada de Marc Muntané. Tendrán enfrente los pupilos de Juan Copa un grupo joven y sin complejo que ya le dio algún sobresalto en los cuartos de final del pasado play off por el título.

Juan Copa: “Nuestro ADN es intentar luchar siempre por todo, sin importar qué jugador esté” “Es un equipo complicadísimo, ya nos tocó eliminarlos y fuimos a la prórroga”. El técnico de los coruñeses aún tiene el recuerdo fresco de lo que ocurrió hace unos meses en un momento crucial de la temporada y no quiere relajaciones. Ni por aquel triunfo ni por las buenas sensaciones que dejó el Liceo en la Supercopa, más allá de que acabase cayendo en la final ante el Barcelona de Edu Castro (2-3). El Palacio de los Deportes ya tuvo un adelanto en el último partido de la pretemporada ante el Rivas (9-4), pero podrá comprobar desde hoy cómo es ese equipo y ese nuevo estilo que ha preparado Juan Copa para aprovechar las cualidades de sus nuevos jugadores. El Liceo va a ser otro. Eso sí, siempre competitivo; eso no se negocia. 2-3 | El Liceo cae, pero avisa al Barça Viene en camino un Liceo menos físico y más liviano, también más divertido. Será el momento de que César Carballeira y de que Dava Torres sigan liderando, de que Sito Ricart y Fabri Ciocale den un paso al frente y de que A Coruña descubra a las incorporaciones: Tomás Pereira, Tiago Rodrigues, Bruno Saavedra y Pablo Cancela. Un bombardero, un portero que para mucho, un joven que promete y no se arruga, y el hijo pródigo que no se podía retirar sin volver al Palacio. Son los nuevos ingredientes del Liceo más coruñés y siempre peleón. Arranca una nueva aventura en la que espera competir y ser mejor equipo en primavera que hoy para moverle la silla al Barcelona.