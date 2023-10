Coruña en Loita: Una revancha con aroma a nostalgia para Paula Martín

La coruñesa Paula Martín disputó su primer combate de boxeo hace casi un año. Fue ante Silvia Alonso, de Santiago de Compostela, en una contienda que ganó por decisión unánime de los jueces. Este sábado, las dos se ven las caras en el único duelo femenino de la cartelera la cuarta velada de Coruña en Loita en el Frontón de Riazor, un duelo con sabor a revancha. “Tengo muchas ganas de volver a enfrentarme a ella”, señala Paula Martín, que no ve la hora de comprobar de primera mano la evolución de ambas a lo largo de estos últimos doce meses.

El recuerdo en la retina de aquel primer enfrentamiento ha avivado la preparación para esta velada. “Me sentí muy cómoda en el ring”, rememora. Al sincerarse, explica que su primera vez sobre el cuadrilátero se le pasó muy rápido, mientras se sumía en un mar de emociones que, sin embargo, no empañó el esfuerzo y la preparación de la pelea. “Se notó el trabajo”, reivindica la púgil coruñesa.

Con siete años de bagaje en el gimnasio coruñés, ella misma se sintió en condiciones para encarar su primera pelea en 2022, aunque nunca entró con la firme intención de participar en un combate. Reconoce que fue Luis Suárez, su entrenador y gerente de Azteca Box, quien corroboró sus sensaciones. “Él no mete a nadie en un ring sin saber que se va a divertir”, explica Paula Martín.

Ella no quiere aventurar un resultado, espera que se decante hacia el mismo lado, el suyo, aunque añade matices. “Siempre se quiere ganar, pero es mejor sentirse orgullosa y saber que lo has hecho bien aunque no coincida con el resultado de los jueces”, reflexiona Martín a pocos días de volver a pelear. Esa actitud de satisfacción con su propia evolución es la que la ha guiado en los siete años que lleva ligada con el noble arte. “Yo llegué a Azteca Box por dos amigas que iban allí a entrenar. Ellas se marcharon y me quedé yo”, recuerda.

El promotor de Coruña en Loita ha contado con ella para dos veladas anteriores. En enero de este año venció a la compostelana Mar Prieto y, en abril, perdió a los puntos contra la lucense Iria Vázquez. Luis López y no dudo en incluirla en el único combate femenino de esta cuarta velada. La coruñesa afirma que estos eventos multitudinarios en Riazor han servido para enganchar a más gente de todas las edades a esta disciplina. “En el gimnasio soy la única competidora, pero noto más interés del sector femenino”, cuenta.

Silvia Alonso: “Nervios siempre hay”

Silvia Alonso estará en la otra esquina del cuadrilatero. La boxeadora compostelana, del Tae Par, confía en el trabajo de sus entrenadores para encarar esta pelea. Reconoce que tiene el condicionante de la balanza. “Tengo que bajar de peso, lo que supone un estrés añadido, pero me encuentro bien con el deporte, en la línea de siempre”, comenta Alonso.

En su caso, ella comenzó a tomarse en serio el objetivo de competir en el ring después de la pandemia, aunque ya tenía años de bagaje con los guantes. “Empecé como un hobbie intermitente”, relata. Un nuevo reto al que apuntar el trabajo que ponía en los entrenamientos fue el motivo que la llevó a plantearse empezar a competir.

Después de perder a los puntos en su primer combate contra Paula Martín, confía en que esta revancha particular sirva para igualar la estadística contra la coruñesa. “Nervios siempre hay. La sensación que tego ahí arriba [en el ring] no la tengo en otro lado, supongo que nos pasará a todos”, expone la boxeadora.