El Leyma de los récords no quiere volver a ser humano. La primera piedra en el camino que quiere resquebrajar esa dinámica de la excelencia será este miércoles (18.00 horas, LaLiga Plus) el Hestia Menorca, un recién ascendido que se está adaptando a la categoría, pero que cuenta en sus filas con un viejo rockero de la ACB como Clevin Hannah.

“Que los aficionados disfruten, pero que la euforia no afecte al trabajo diario”. Diego Epifanio, como buen entrenador, siempre busca ir un paso por delante, prever nubarrones y que el cielo siga despejado para un conjunto naranja que cuenta sus partidos por victorias en este arranque de LEB Oro. Cuatro de cuatro, algo que solo ha igualado el COB Ourense, al que superó en dos ocasiones y con holgura este verano. Todo sin su fichaje estrella sobre la pista, Beqa Burjanadze, y con la evidencia de que se ha convertido en un conjunto arrollador sobre la pista.

119 puntos ante Cantabria, 111 frente a Real Valladolid... Dos semanas seguidas ha logrado batir su anterior techo de anotación en la categoría. Ningún equipo había logrado en toda la historia del baloncesto nacional irse dos partidos consecutivos por encima de los 110 puntos sin prórroga. Yunio Barrueta fue en el último encuentro el francotirador con nueve triples. Pero cuando no es él, es Huskic o McDonnell o Aleix Font o Jakovics. “Es un equipo con fondo armario, talento, presencia física y un juego brillante que está rompiendo registros”, reafirmaba Javier Zamora, técnico de los insulares, quien planteará “dos o tres claves” para superar a un rival que, además, tiene la virtud de “colapsar” a sus rivales “en el aro contrario” y “dominar el rebote”.

Diego Epifanio también es capaz de ver las bondades de su adversario que se centran, en gran grande medida, en la figura de Clevin Finley Hannah, quien se estrena esta temporada en LEB Oro a sus 35 años después de casi una década en ACB, en equipos como el Zalguiris o en otras competiciones de primer nivel como la Lega italiana, donde jugó la pasada temporada. “Es determinante. Uno de los mejores bases que ha jugado las últimas temporadas en ACB”, certifica el entrenador naranja. Y no solo él. “Es un equipo que mantiene el bloque de jugadores y que incorpora a uno muy importante como es Hannah. También ha sumado a (Víctor) Arteaga (ex Lleida), que junto con Emil (Stoliov), forman una de las mejores parejas de interiores. Y a ver cómo se adapta el nuevo fichaje y a ver si compite contra nosotros”, contextualiza y se pregunta el máximo responsable deportivo naranja.

Esa nueva contratación es Jacob Grandison, un alero norteamericano con pasaporte finlandés, que viene de entrenarse por su cuenta y que, prácticamente, va a vivir su primer experiencia FIFA a sus 25 años. La temporada pasada jugó en Duke. “Está disponible, pero su presencia será progresiva y limitada por su acondicionamiento físico. Estaba entrenándose por su cuenta. Tiene un gran talento, puede hacer de todo y vive su primer año de profesional”, cuenta Zamora de un jugador con el que apenas ha podido entrenarse dos días.

El propio Leyma, esa racha inmaculada y esa capacidad para gestionar los momentos delicados cuando el acierto actual en el tiro baje son los principales enemigos del equipo naranja, no tanto su contrincante. “Hay que seguir creyendo en la defensa, focalizarnos en lo importante de su juego y, desde luego, parar a Hannah y las rachas de ellos. Debemos evitar los errores para que no corran y adaptarnos a encuentros en los que el acierto no sea tan grande y buscar los mejores tiros posible”, analiza Epifanio, quien pronostica un “partido competido y chulo de ver”.

Será este duelo ante el Hestia Menorca el primero en una semana de maratón de encuentros para los naranjas y para todos los equipos de la LEB Oro. El domingo llegará al Palacio de los Deportes de Riazor el Força Lleida de Javi Vega con toda la carga sentimental que supone el duelo. Pero más allá de ese componente emocional, el Leyma luchará por preservar su trayectoria inmaculada ante dos equipos que han logrado hasta ahora una solo victoria y han sufrido tres derrotas. Menorca superó en su pista a Castellò y cayó ante Clavijo, Valladolid y Melilla. Nuevos retos para un Básquet Coruña que sigue incontestable.