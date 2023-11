Tombita es aún duda y las próximas horas serán claves para saber si se une a la expedición coruñesa para los choques ante los catalanes de los días 25 y 30 de noviembre. Guido Pellizzari no puede jugar en liga hasta el 15 de diciembre y en Europa está descartado para el choque de la próxima semana. Con el arranque del mes de diciembre el Liceo ya tendrá respuesta de las autoridades continentales y la aspiración es que pueda estar disponible para el duelo del próximo día 14 de diciembre ante el Barcelos en el Palacio de los Deportes de Riazor.

“Han sido dos partidos consecutivos con seis jugadores, el equipo está muerto”. Juan Copa no ocultaba tras el partido ante el Girona que sus jugadores estaban haciendo un sobreesfuerzo a la espera de que llegasen las incorporaciones. Recuperar jugadores, fichar a otros y poder inscribirlos. La fórmula es sencilla, pero el tiempo apremia y los plazos son justos. El Barcelona exigirá aún más y se le pueden hacer más largo los encuentros a los pocos efectivos con los que jugará el Liceo. En pretemporada solo perdió 2-3 en la Supercopa y jugó a un ritmo que exigió a los cules. Esta vez llega diezmado.

César Carballeira, en la lucha por ser el máximo goleador

Ante las lesiones de Bruno Saavedra y Fran Torres y los problemas físicos que padeció Dava Torres durante algunas semanas, el capitán César Carballeira dio un paso al frente de cara a la meta contraria. El coruñés se ha destapado en las últimas semanas con siete goles en los últimos tres partidos de la OK Liga, lo que le ha colocado en lucha directa por ser el máximo goleador de la competición. Lleva ya 12 en ocho encuentros, a solo uno de João Rodrigues, del Barça. Le siguen con once Cristian Rodríguez, del Sant Just, y con diez Marc Grau, ahora culé y antes en el Liceo.