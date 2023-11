Ignacio Alabart: “Al hablar de un partido contra el Liceo, las dinámicas no cuentan”

Ignacio Alabart (A Coruña, 1996) ha sido profeta fuera de su tierra desde hace más de una década, cuando salió del Compañía de María para recalar en las filas del Barcelona. Acostumbrado a vivir los clásicos contra el Liceo desde el lado culé, aguarda los dos duelos consecutivos, en OK Liga y en Champions, entre catalanes y colegiales en el Palau Blaugrana: el primero, mañana a las 17.15 horas, y el segundo, el próximo jueves.

¿Cómo se encuentra?

Estoy muy contento. Individualmente, estoy dando un muy buen nivel y se ve reflejado en el equipo. Los números están ahí, me enorgullecen mucho. Si el equipo va bien, es más fácil que yo vaya bien.

De momento, el Barça lleva una temporada casi inmaculada, tanto en OK Liga como en la Supercopa.

Venimos con una dinámica muy buena, únicamente empatamos contra el Noia, que es una pista muy difícil. Nos igualaron a falta de pocos segundos. Desde la pretemporada, en agosto, noté semana a semana que el equipo va a más. En la Supercopa hicimos un torneo muy solvente, que nos sirvió para encarar la temporada regular como lo estamos haciendo. Esta semana espero que no sea menos y que demos un buen nivel para sacar los tres puntos, que nos darán mucha confianza para el partido del jueves.

¿Ha cambiado algo en este Barça respecto al de la temporada pasada o el de los años anteriores?

Desde la temporada pasada, que veníamos de perder la anterior en las semifinales del play off, lo teníamos claro. Recuerdo una charla que habíamos tenido en pretemporada, en la que sabíamos que teníamos que resarcirnos. El compromiso y el esfuerzo tenía que ser máximo cada día para que se reflejase en los resultados. Lo cumplimos, cada semana y cada día, y este año seguimos una línea continuista. Tenemos claro que no podemos bajar el listón porque, cada año, la liga está más discutida. O estás al 100% o cualquiera te puede dar un susto, no es tópico. Yo veo a mis compañeros a un nivel altísimo. Eso nos retroalimenta. Si se viese un entrenamiento nuestro se vería que nadie se deja nada para otro día.

¿Saberse favorito mete más presión o es un desafío?

Sin que suene mal, nosotros lo asumimos con normalidad. Un club de la categoría del Barça tiene que aspirar a todo. Somos conscientes de que si el trabajo diario no es el que debe ser, no lo conseguiremos. Asumimos nuestra vitola de favoritos con responsabilidad y naturalidad, el trabajo diario permite que se traslade a los resultados. Somos aspirantes a todo, pero tenemos que demostrarlo en la pista, siempre desde el respeto al rival, a nosotros mismos y a nuestros compañeros. Tenemos la confianza de que podemos aspirar a todo este año. Al fin y al cabo, casi todos los títulos se deciden a final de temporada.

Lleva casi media vida en Barcelona e, incluso, renovó este año.

A nivel personal estoy muy contento. Agradezco un montón la confianza del club por poder seguir tres temporadas más. Llegué aquí con 16 años, llevar once años ya, con todo lo que supone, no es fácil. Ver que la confianza en ti es plena, es muy bonito. Yo les he correspondido. Tuve claro que mi prioridad era el Barça. Ya en las últimas temporadas alcancé más regularidad en cuanto a juego y números. Este año lo estoy consiguiendo también, estoy muy contento y agradecido a los compañeros y al cuerpo técnico.

¿Qué le ha dado el escudo del Barça a usted como persona, no como deportista?

Yo soy una persona introvertida. Cuando era pequeño me costaba bastante salir de casa. Para mí supuso un paso adelante muy importante venir al Barça. No es solo los recursos que ofrecen aquí, que a todos los niveles te dan todas las posibilidades que necesitas, sino que te ayudan a desarrollar una serie de capacidades que si me hubiese quedado en A Coruña no hubiese aprendido. Es el hecho de madurar, de tener que tomar decisiones que quizá en casa no habría asumido. Al final, es tu responsabilidad tomar un camino u otro y, por suerte, he sabido rodearme de personas que me han respaldado en las decisiones clave. Es lo principal que me ha aportado estar aquí: madurar, crecer como persona en el sentido de la responsabilidad y pensar en la repercusión de mis decisiones en los demás.

¿Cómo ve desde la distancia al Liceo de esta temporada?

Han sufrido bastantes cambios, pero es algo a lo que ya están acostumbrados. En esas últimas semanas ya han conseguido una mayor solidez. Siempre hay un tiempo de aprendizaje para los jugadores, que se adapten al equipo y el equipo se adapte a ellos. Arrancaron un poquito irregulares, pero el Liceo es el Liceo. Al hablar de un clásico, las dinámicas no se pueden tener en cuenta, son partidos ajenos, independientes de la clasificación. Espero a un Liceo como el de la Supercopa, supercompetitivo y con sus ideas muy claras. Tienen jugadores a un nivel espectacular como César [Carballeira]. Da gusto verle jugar. Seguro que nos lo pondrán muy difícil el sábado.

Y el miércoles en Champions. ¿Le gusta que coincidan estos partidos en tan poco tiempo?

Es muy raro que suceda, pero estos últimos años de play off nos ha servido para acostumbrarnos a ello. Cuando estás en semifinales y finales del play off, juegas partidos muy seguidos contra el mismo equipo. No diría que estemos adaptados, pero no nos coge de sorpresa. Además, este encuentro no tendrá nada que ver con el de Champions del jueves. En liga tienes margen. En Champions, la fase regular son solo seis partidos y necesitas estar metido en todo momento para meterte en cuartos, más con el grupo que tenemos, que es muy exigente. No podemos fallar.

Hace unos meses volvió a lucir la camiseta del Compañía de María en una exhibición. ¿Sigue al equipo, ahora, en OK Bronce?

Es mi club de toda la vida y hay que ser agradecido. Sigo la clasificación todas las semanas. Mis padres van a verlos y me cuentan, a mí me suele coincidir con mis partidos.