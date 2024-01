Un Hockey Club Liceo netamente inferior al Forte dei Marmi sale derrotado de Palaforte (4-2) y con los dos pies fuera de la Champions League. Un desenlace cantado, pero que no deja de escocer en una temporada en la que tendrá que acostumbrarse a pelear por otras lides. Ningún pero al traspiés en una velada en la que el conjunto verdiblanco no fue capaz de igualar el empuje, la intensidad, el físico y el hockey arrollador del representante italiano. Se puso por delante 0-1 y una directa de Dava Torres le colocó 3-2 en los últimos minutos, pero la sensación es que siempre estuvo a merced y lejos del triunfo, fiándolo todo a las transiciones y a una pegada de la que carece. El Barcelona ya lleva nueve puntos, el Barcelos se queda con seis y el Forte suma los tres primeros. El Liceo aún no ha estrenado su casillero en la máxima competición continental cuando acaba la primera vuelta.

El Liceo, golpeado por los últimos resultados y por quedarse fuera de la Copa del Rey, saltó a la pista con la idea de empezar a reconstruirse más allá de la vida europea que le empezaba a escasear. Barcelona y Barcelos habían dejado a los coruñeses y al Forte dei Marmi con estocada y media después de las dos primeras jornadas y se jugaban seguir vivos. Los toscanos, con villanos conocidos como Pedro Gil y con amenazas latentes como Ambrosio, se lanzaron a por todas desde el minuto inicial. Juan Copa: “Vamos a levantar al Liceo porque sabemos lo que tenemos que hacer” Estaba incómodo, atosigado el Liceo. Su rival dominaba y hacía que Tiago Rodrigues tuviese que multiplicarse en paradas, mientras cabecea por la facilidad que encontraban los atacantes transalpinos para llegar a sus inmediaciones. El Liceo, en cambio, se sentía más cómodo en las transiciones, en el intercambio. Tuvo una directa Dava en el minuto 4 que mandó al palo tras una azul vista por Ambrosio. Los coruñeses no fueron capaces de aprovechar una superioridad que parecía clave. En el toma y daca, aunque los italianos golpeaban más, fue el Liceo el que se adelantó. Fran Torres batía a Gnata tras una jugada de tiralíneas protagonizada por César Carballeira, Sito Richard, Dava Torres y, finalmente, Tombita, quien celebraba a lo grande. 0-1, minuto 10. Los verdiblancos empezaban ganando, el Forte dei Marmi no había dicho ni mucho menos la última palabra. Dava Torres tuvo el segundo enseguida. A pesar de alguna arrancada coruñesa, los siguientes minutos fueron locales. Tiago seguía haciéndose grande en la portería. Eso sí, nada pudo hacer en el minuto 16 cuando le batía Francesco Campagno en una soberbia jugada a la media vuelta a pase de Ambrosio. 1-1. El Liceo lo pasaría mal en los siguientes compases. Su rival era cada vez más grande y ellos, más pequeños. El partido iba en una única dirección. Las faltas 1-7 para los italianos eran también una amenaza latente, aunque de momento no habían deparado ningún sobresalto. Si no se producía un cambio, el Liceo iba a acabar cayendo. Únicamente con la resistencia no le iba a a llegar. Y ni hizo falta que al Liceo le penalizasen las faltas. El acoso de los italianos iba a acabar derribando el muro coruñés, no tardó en venirse abajo. Fue pasado el minuto seis de la segunda parte y de la forma más inesperada. Después de parar lo parable y lo imparable, Tiago no fue capaz de interponerse en un disparo de larga distancia de Campagno, que hacía el segundo de la noche y lo celebraba a lo grande abalanzándose sobre el banquillo. Era cuestión de tiempo. El Liceo estaba más allá del alambre. También porque con el 2-1 no cambió nada. El Forte dei Marmi no paró de apretar en los minutos sucesivos para intentar finiquitar el duelo y en nada obtuvo el premio del 3-1. Fue en una transición en la que un jugador liceísta acabó por el suelo y habilitó una delicatessen de Galbas ante la meta visitante. Otro soberbio tanto. Era el minuto 33 y estaba casi todo perdido. Fue el momento en el que los italianos sí se tomaron un respiro. No vieron necesario lanzarse en avalancha ante la meta de los coruñeses, como habían hecho hasta ese instante. El Liceo tuvo sus opciones en un encuentro que se tornó más de ida y vuelta y más abierto todavía. Fallaba uno, fallaba el otro. No había control. Fueron unos diez minutos locos sin ningún tipo de puntería. Hubo que esperar a una tarjeta azul a Galbas y a una directa transformada por Dava Torres para que el Liceo se metiese de nuevo de lleno en el encuentro. El 3-2 llegaba en el minuto 42. Se abría un rayo de esperanza en el medio de ocasiones cruzadas. Los italianos tardaron en contemporizar y, finalmente, Rossi cerró el duelo con el 4-2 en el minuto 48 al rematar sobre la línea una acción muy protestada por el meta liceísta. El partido y el Liceo estaban para entonces rotos.