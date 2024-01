El CRAT Residencia Rialta tiene dos ligas en sus vitrinas. La última fue en el año 2019 tras la final en la que doblegó al INEF L’Hospitalet (31-15) en el campo de Las Terrazas. Fue el punto y aparte a un ciclo victorioso que le había llevado a sumar el primer entorchado en 2015 y a ser subcampeón en 2011, 2012, 2014 y 2017. Va camino de cinco años de aquella alegría en Alcobendas y el conjunto coruñés, ahora bajo la dirección técnica de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime, vuelve a apuntar alto. Arrolló hace días en Elviña al Eibar (52-5) y, con este contundente triunfo, asaltó el liderato cuando quedan dos jornadas para el final de la primera fase de la Liga Iberdrola.

“El equipo está muy bien, vamos en muy buena línea, pero tampoco queremos mirar mucho la clasificación”, admite Humberto Ramírez, director deportivo del CRAT Rialta. Lleva hasta ahora cuatro triunfos y una única derrota que le han llevado a los 20 puntos, uno más que el Majadahonda, el único equipo que pudo derrotarle esta temporada. Ramírez justifica este paso al frente en dos puntos: la renovación del banquillo y que al grupo le están respetando las lesiones. “Se venía trabajando muy bien otros años, pero creo que el cambio en el staff ha servido también para no acomodarse. Y ayuda mucho que no estamos teniendo percances físicos. Es que en los últimos años no salíamos de uno para entrar en otro. El equipo es la base del año pasado con algunas incorporaciones, pero tenerlas sanas nos permite tener más fondo de banquillo, calidad y experiencia”, razona Ramírez cuando se acerca el final de la primera fase de la temporada.

Claudia Barrio, Iciar Pozo e Inés Spínola fueron las incorporaciones del pasado verano y hace unos días se sumó la estadounidense Hope Cooper, quien ayudará a reforzar al equipo y las opciones del CRAT. “Cuando acabó 2023, me reuní con los técnicos para ver si necesitaban algo o había alguna manera de mejorar el equipo y hablamos de alguna ayuda en la melé. Hope puede jugar en todos los puestos de la primera línea, también echar una mano en la tercera. Viene de jugar un par de partidos de Sudáfrica”, cuenta.

Todo para volver a pensar en grande. “Queremos ser competitivas y, como siempre, pelear por la liga, pero con humildad, sin pensar mucho más allá”, razona antes de los duelos frente a El Salvador y Barça.