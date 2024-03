El Leyma: paso lento, pero seguro

El Leyma cumplió el cuarto de siglo en plena pandemia. Dio para pocas celebraciones, pero sí para recordar los pasos y los sucesos que marcaron la historia del club. Desde unos inicios complicados, pero que sirvieron para aprender de los errores y construir desde la base, apuntalando primero cada escalón antes de ir a por el siguiente. Hasta el momento actual. Líder en solitario de la LEB Oro, el viernes recibe al Estudiantes en el Palacio de los Deportes de Riazor, que vivirá su primer lleno, con la posibilidad de aumentar su ventaja y disparar la ilusión de la ACB. Una quimera si se vuelve a la vista atrás veinte años, a un 2004 en el que por problemas administrativos los naranjas descendieron a la categoría más baja, la sénior zonal, aunque gracias a un acuerdo salvó los platos para salir en Primera Nacional. Una historia que se acerca a las tres décadas en continuo ascenso. Paso lento, pero seguro.

Fundación en 1996 y Copa Galicia

El Básquet Coruña nace en 1996 de la mano de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo y el equipo de baloncesto de Arteixo, que se unieron ante la desaparición del Baloncesto de La Coruña CAB para que el deporte de la canasta siguiese teniendo un referente en la ciudad. En su primera temporada, logra el gran éxito de ganar la Copa de Galicia e inicia la temporada 1996-97 en la liga EBA.

Descensos administrativos

Los naranjas, entonces amarillos, logran su primer ascenso en la temporada 1998-99, en la que suben a la categoría LEB. El equipo logra la permanencia durante varios cursos seguidos, pero en la 2001-02 se ve obligado a vender su plaza por problemas económicos. Gracias a que ese mismo año el filial consiguió un puesto en EBA, el descenso no fue tan estrepitoso y se mantuvo en liga nacional. En el curso 2003-04 celebró en la pista un nuevo ascenso a LEB, pero no solo lo perdió sino que se vio abocado a la liga zonal. Fue uno de los momentos más críticos de su historia. Gracias a un acuerdo con el Atlántico Coruña Baloncesto, evita la caída y sale en Primera División. Solo tarda un año en subir a EBA.

Ascenso a LEB Plata

En la temporada 2007-08 el Leyma se estrena en la LEB Bronce, una categoría recién formada que equivalía a la cuarta categoría nacional (ACB, LEB Oro, LEB Plata y LEB Bronce). Eran los años de la Polideportiva de Riazor, de Charlie Uzal, de Lino López y Manu Pereira. Y también con Antonio Pérez en el banquillo. Ese mismo año ya se consigue el ascenso deshaciéndose del filial del Real Madrid y del Balneario de Archena en el play off.

Ascenso a LEB Oro

Debuta en LEB Plata, tercera categoría nacional, en la temporada 2008-09. Las tres primeras campañas sufre para alcanzar el objetivo de la permanencia. En la cuarta se queda muy cerca de los puestos de ascenso, pero finalmente consigue subir a la LEB Oro en los despachos. Fue uno de los momentos cruciales porque llega a la antesala de la máxima categoría. Soñar con la ACB todavía quedaba lejos tanto en resultados deportivos como en la infraestructura, pero el club empieza a trazar el plan, una hoja de ruta que pasa primero por crecer desde dentro.

Semifinales del ‘play off’

En la primera temporada en la LEB Oro, la 2012-13, el Leyma ya alcanza el play off, pero no pasa de la primera ronda. Será en la 2015-16 cuando llegue por primera vez a las semifinales. Los naranjas, de la mano de Tito Díaz, estuvieron muy cerca de la ACB. Perdieron en cinco partidos contra el Melilla, una serie para los anales de la historia. El Melilla terminaría ganando el play off sin sufrir tanto como contra los coruñeses. Repitió semifinales en la 2020-21 con el Granada como verdugo. Por el medio, en 2019, el club dio el paso para convertirse en SAD. Aquello iba en serio.

Copa Princesa

El Leyma inició esta temporada con el lema “Hagamos historia”. Y lo está cumpliendo a rajatabla. Se clasificó por primera vez para la Copa Princesa, que enfrenta a los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta. Perdió frente a Estudiantes (80-72) pero aquello ya era imparable. Regresó para seguir firmando su mejor racha de siempre, con once victorias. Es líder en solitario y el viernes vivirá su primer lleno en el Palacio.