Con Gipuzkoa empezó todo para el Leyma

Si el Leyma es el equipo que es hoy, si el Básquet Coruña es hoy el conjunto líder y con la mejor racha de la LEB Oro es, en parte, gracias a Gipuzkoa, su rival de esta noche a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor (LaLigaPlus). Los vascos están en el origen de todo. En lo bueno y en lo malo. Son ellos los que le dieron un golpe de realidad a los coruñeses en el play off de la temporada pasada, los que les dijeron con crudeza que aún no estaban para ascender, pero que habían encontrado al grupo adecuado. Son también los mismos que esta campaña, el pasado mes de diciembre, le dieron una guerra terrible en Illumbe para llevarlo a una prórroga, que daría el triunfo e inauguraría la racha (84-91) que aún ostentan los naranjas con doce triunfos seguidos.

El Leyma, aún con la ola del contundente triunfo ante Estudiantes y casi sin respiro, recibe a un conjunto que llegó a ser líder de este campeonato a finales de 2023, pero que ahora se ha convertido en uno de los grupos de segunda línea que esperan el tropiezo de los coruñeses, San Pablo Burgos y Estudiantes para colarse en la zona de ascenso directo. No es el único forma parte de un pelotón muy nutrido con Tizona, Lleida y Alicante. No estará en esa ocasión Jarwoski, quien ajustició a los coruñeses en las eliminatorias por el título del verano pasado ganando los dos partidos en A Coruña para luego perderse la final a cuatro por su boda. Sí hará acto de presencia, en cambio, Michael Barcello, el que es el máximo anotador de esta LEB Oro con casi 20 puntos por partido. No es la única amenaza vasca, ya que tiene versatilidad con Iván Aurrecoechea, Oroz, Vrancic...

El Leyma debe convivir con el éxito, con el desgaste de esa racha interminable de partidos ganados y con la presión que está ejerciendo por detrás un San Pablo Burgos hiperreforzado y que resistió la embestida de Tizona el pasado domingo para ganar en la segunda prórroga el derbi burgalés. Diego Epifanio cree que hay que disfrutar sin creerse más que nadie ni que está hecho. “Si pensamos ahora que somos invencibles, será nuestro primer error”, avanza el técnico antes de desgranar sus sensaciones del momento anímico de los naranjas. “Esta liga es muy dura. San Pablo llevaba doce seguidas y todo el mundo hablaba de que iba a ascender. Estudiantes ganó la Copa y parecía que iba a subir. Ahora la gente ya piensa que es el Basquet Coruña y que no va a volver a perder. Llevamos doce seguidas y cuando ganas tantas, está más cerca el momento de perder”, apunta en un tono derrotista, pero también de carpe diem: “Vamos a disfrutar del momento. Seríamos estúpidos si pensásemos que nosotros estamos más capacitado que cualquiera”.

El entrenador naranja aprovechó para enumerar las cualidades de su rival de esta noche en el Palacio. “Sus números y el scouting nos dicen que son un equipo con muy buen porcentaje de dos, porque acaban muchas bandejas en los primeros segundos. Son canastas de alto porcentaje y difíciles de fallar. Tienen jugadores de poste bajo muy buenos con rebote ofensivo. Son tres características que te dan muy alto porcentaje. Vamos a ver si somos capaces nosotros de que no anoten mucho en esas situaciones fáciles. No van a cambiar su forma de jugar ni su forma de defender”, analiza.

Los jugadores del Leyma, en el medio de la euforia por el triunfo ante Estudiantes, bajaron el calor ante la llegada de la némesis naranja del pasado ejercicio, Gizpuzkoa. De paso también hicieron un llamamiento para el que Palacio no pierda la temperatura del encuentro del pasado fin de semana ante los colegiales. Será imposible repetir el lleno, llegar a esos 4.235 espectadores. Todo lo que se le acerque será una victoria. La décimo tercera, la que pretende esta noche el Leyma.