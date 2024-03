Goran Huskic: “Si hemos logrado doce victorias seguidas, ¿por qué no nueve?”

Goran Huskic (Belgrado, 1992) parece un tipo serio, pero solo hace falta hacer una pregunta para que el pívot se suelte y empiece a hacer bromas.Y eso, la alegría, es precisamente lo que cree que necesita el Leyma para volver a ganar después de dos derrotas seguidas. El domingo, contra el Cáceres (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas), será la primera de las nueve finales que el equipo tiene hasta final de temporada.

La Opinión A Coruña te invita al Leyma-Cáceres

Le lleva dos días superar una derrota. Cuando son dos en una misma semana, ¿necesita cuatro?

Fue un golpe mental, pero por suerte tuvimos siete días para recuperar sensaciones y también físicamente para enfrentar ahora el partido contra Cáceres.

¿Qué autocrítica o análisis han hecho de estos dos partidos?

Tenemos que volver a nuestro ritmo de antes, jugar con alegría, pasarlo bien. Los últimos dos partidos han sido un golpe, pero creo que somos capaces de olvidar eso y ahora volver a una racha. Después de estar como unos tres meses sin perder, es normal tener este bajón. Es difícil mantener ese nivel altísimo de todo.

¿Hubo mal de altura?

Presión hay, pero no creo que esa sea la razón principal de haber perdido estos dos partidos. Son muchas cosas juntas a la vez. Por un lado nuestro propio cansancio mental. Nos desgastamos mucho en el partido contra el Estudiantes. Y también es mérito de los otros equipos, que también entrenan, juegan y preparan los partidos. Gipuzkoa es un equipazo y Fuenlabrada ha fichado a muchos jugadores que vienen frescos y que no tienen esa carga. Hay que olvidarlo y mirar al siguiente partido.

¿Jugar contra el líder motiva a los demás equipos?

Sí, y además juegan sin presión. Cuando juegas contra el primero, si pierdes, nadie te va a decir nada. Y si ganas, eres la leche. Nosotros aceptamos eso.

Vienen dos partidos seguidos en casa, contra Cáceres y Menorca, dos rivales contras los que perdieron. ¿Eso también motiva?

Hay millones de razones para hacerlo bien este domingo y el que viene. Y esta es otra. El de Menorca sin duda fue el peor partido de la temporada. Metimos 50 puntos. No la metíamos ni en una piscina. Hay días así y les pasa a todos los equipos. Pero siempre hemos salido adelante. Durante todo el año, hemos sobrepasado todos los obstáculos y confío en que este también.

¿Ayuda si se llena el pabellón?

Eso es muy importante. La gente tiene que darse cuenta de que queda poco. Esto se acaba. Queda mes y medio de liga. Y después el play off.

O solo mes y medio.

Ya veremos. Pero mes y medio queda seguro. Espero que la gente haga este último esfuerzo. Ya lo están haciendo todo el año y para nosotros es importantísimo.

LOC

A nivel de clasificación, no les han salido caras las dos derrotas.

Aún perdiendo dos seguidos, seguimos primeros y con un partido de ventaja y además dependemos de nosotros mismos, está en nuestra mano. Si conseguimos pasarlo bien y ganarlo todo, está hecho.

Ya han demostrado que pueden ganar nueve partidos seguidos.

Si hemos conseguido doce, ¿por qué no nueve?

¿Llegados a este punto, es inevitable hablar de la ACB?

Si hubiéramos ganado estos dos partidos, creo que sí que hablaría. Pero ahora es muy peligroso. No me apetece porque si perdemos uno o dos más hasta final de temporada se complica todo. Es obvio que estamos ahí, que estamos cerca, que hay posibilidades reales. Pero queda mucho, todo está muy igualado y hay muchos rivales. Es una locura, cualquier cosa puede pasar.

¿Quién cree que es el principal rival por el ascenso?

Hace unas semanas diría que Burgos y Estudiantes, pero ahora están ahí Tizona, Gipuzkoa, Lleida... sinceramente no tengo ni idea.

¿De esos, la presión es para Estudiantes y San Pablo Burgos?

Ellos tienen más, sin duda. Por que ya estuvieron en ACB, porque la afición quiere el ascenso, porque la directiva tiene más expectativas... Aquí nosotros mismos nos ponemos la presión, pero no nos aprieta nadie más. Aquí lo que hay es ilusión.

El Palacio de los Deportes de Riazor fue el de las grandes ocasiones, esta vez para disfrutar con el Leyma Básquet Coruña. | // ÍÑIGO ROLÁN / ROLLER AGENCIA / Redacción

Como uno de los veteranos, ¿nota muchas miradas puestas en usted cuando se complica todo?

Sí, porque esa es mi forma de jugar, mi parte buena: intentar hacer subir la calidad de las decisiones en la cancha. Pero yo también tengo malos días. Contra Gipuzkoa no jugué bien. Y también hay otros días que son los compañeros los que me ayudan a mí. Estos son dos caminos. Pero sí que creo que en eso estoy ayudando al equipo.

¿Es de sangre fría o caliente?

Por fuera parezco de sangre fría pero por dentro estoy siempre peleando con demonios (se ríe). Desde fuera parece que voy a mi ritmo, pero por dentro estoy sufriendo.

¿Se parecen en ese sentido el carácter balcánico y el latino?

Deportivamente somos bastante parecidos porque somos muy competitivos y haremos todo lo posible por ganar.

¿Por eso se siente como en casa en España y quería volver?

Se vive muy bien. Y en A Coruña, aparte de la playa y lo bonita que es la ciudad, está la energía, la comida, el tiempo... a mí me encanta.

¿Va a tener un hijo coruñés?

No, porque mi mujer está allá, en casa, para que esté mejor rodeada cuando llegue el momento por si a mí me pillase de viaje. Es difícil. Si sale todo bien, me quedaré aquí un par de añitos y mis hijos ya serán un poco coruñeses e irán al cole aquí.

¿Coincidirá el nacimiento con el final de la liga?

Quedan una o dos semanas... y me marcharé unos días a conocerle.

Ya dijo Jasikevicius sobre Lima que no hay nada más importante, mucho más que el baloncesto.

No hay nada más importante que ver a tu hijo. Pero vamos a hacerlo de la manera que menos afecte al equipo. Ya está hablado. Podré irme a estar con mi mujer y conocer a mi hijo pero intentando que afecte lo menos posible.

En España se dice que los niños vienen con un pan bajo del brazo.

No sabía esa expresión. ¿Por qué?

Porque pueden traer cosas positivas, como un ascenso.

Ojalá. La verdad es que estoy muy contento a nivel deportivo y personal. En todos los sentidos.

Suscríbete para seguir leyendo