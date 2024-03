¿Qué partidos hay este fin de semana?

Las competiciones van enfilando sus rectas finales y los equipos coruñeses afrontan jornadas decisivas tanto por arriba como por abajo de las clasificaciones para cumplir con sus diferentes objetivos de la temporada.

HC Coruña. / Iago López

Hockey sobre patines

Día histórico para el HC Coruña, que abre los cuartos de final de la Liga Europea frente al Massamá portugués (20.30 horas). Las pupilas de Stanis García viajan al país vecino en busca del mejor resultado en la ida de la eliminatoria, siempre teniendo en cuenta que la vuelta se disputará en el Palacio de los Deportes de Riazor el próximo 6 de abril. La final a cuatro espera a las coruñesas, que no se quieren confiar pese a que se hayan cruzado con el teórico rival más débil de los ocho que han quedado en liza. No hay jornada ni en la OK Plata masculina ni en la femenina.

Las jugadoras del Viaxes Amarelle celebran un gol. / Casteleiro/Roller Agencia

Fútbol sala

El partido que juega el Viaxes Amarelle frente al Atlético Torcal (Sagrada Familia, 18.00 horas) bien puede valer una permanencia en la Primera Iberdrola. Así por lo menos lo piensan en el cuadro naranja. El triunfo del Ence Marín en la última jornada ante Alcorcón avivó la lucha por evitar el descenso, acercando a las coruñesas a apenas a cuatro puntos de los puestos de peligro. Eso hace que el choque entre Amarelle y Torcal sea importante para ambos conjuntos, solo separados por cinco puntos. Además, la de Piru se enfrentarán la semana que viene al Leganés, último clasificado, por lo que las próximas dos jornadas determinarán el futuro en la categoría.

El OAR gana con solvencia al Lalín (35-28) / Casteleiro / RollerAgencia

Balonmano

Otro duelo directo con A Coruña como escenario ya que el Attica 21 Hotels OAR Coruña recibe al Teucro (Barrio de las Flores, 19.00 horas) en un partido en el que estará en juego la segunda posición de Primera Nacional, es decir, quién acompaña al Lanzarote a la fase de ascenso. Ahora mismo son los pontevedreses, que tras el inesperado tropiezo de los coruñeses en la última jornada le arrebataron el puesto. Así que los de Marcos Rodríguez tienen una buena oportunidad de recuperarlo, con solo un punto entre ambos. El Culleredo, por su parte, se enfrenta también a un partido complicado porque le toca visitar al líder Lanzarote (21.30 horas). A cinco jornadas para el final, sigue colista, a dos de la salvación.

El Maristas no puede con el invicto Segle XXI (69-77) / Carlos Pardellas

Baloncesto

El Maristas inicia el tramo final de la competición en Liga 2, cinco partidos en los que tiene que defender la cuarta posición de la clasificación porque los cuatro primeros logran el pase para la fase de ascenso a la Liga Challenge y para la que di un importante paso al ganar la semana pasada al León. El primero de ellos no será fácil porque hoy visita al Miralvalle Plasencia (18.30 horas), el segundo en la tabla. Las de Fernando Buendía intentarán dar la sorpresa.

Indicaciones de Jorge Barrero, técnico del Zalaeta, antes de un partido. / Carlos Pardellas

Voleibol

Con la clasificación para la fase de ascenso ya asegurada, el Zalaeta afronta unas dos últimas jornadas de la Superliga 2 antagónicas. Porque hoy visita al colista, el Aceites Abril Voleyourense (19.00 horas), que necesita casi un milagro para salvarse; mientras que en la última recibirá, ya a la vuelta de Semana Santa, al líder y probablemente ya campeón cvleganes.com.