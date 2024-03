Víctor Puyuelo e Irati Lorza ganan en la Torre de Hércules

Víctor Puyuelo e Irati Lorza se convirtieron ayer en los primeros ganadores del circuito Coruña Corre en 2024 al ser los más rápidos, en ambos casos de forma muy ajustada con solo cuatro segundos de margen sobre sus perseguidores, en la carrera de la Torre de Hércules, disputada ayer, la única nocturna y que se celebra en sábado, con meta a los pies del faro milenario. En total, fueron más de 2.500 los inscritos entre todas las categorías. La Vuelta a Oza del próximo 7 de abril será la próxima cita para los populares coruñeses.

Puyuelo invirtió un tiempo de 20 minutos y 3 segundos en cubrir los 6.500 metros del recorrido que sirvieron para homenajear a la Torre en la decimoquinta aniversario de su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. El ganador fue seguido muy de cerca por Anxo Castro, otro de los clásicos de las carreras en la ciudad, segundo solo cuatro segundos por detrás (20:07). Un poco más lejos llegó el tercero, Yago Ignacio García (20:22). En la clasificación femenina, Irati Lorza llegó a meta con un registro de 24 minutos y 40 segundos por delante de Pilar Rojo (24:44) y de Inés Papín (25:44), que fueron las que le escoltaron en el podio.

Además de la carrera absoluta, también se celebraron pruebas de distancias más cortas, asequibles para corredores más pequeños. Claudia Fernández y Alexandre Vega (sub 10); Lucía Gundín y Sergio Coira (sub 12); Claudia Cortón y Antón Viña (sub 14); Antía López y Hugo Zuluaga (sub 16) y Andrea Díaz y Adrián Sánchez (sub 18) fueron los ganadores. También tuvo lugar una caminata, con salida a la par que la carrera absoluta, para todos aquellos que quisieron participar de algún modo. Es la esencia del circuito Coruña Corre, que no deja a nadie atrás y que, desde los más pequeños hasta los mayores, intenta transmitir unos hábitos de vida saludables a través del deporte a la ciudadanía coruñesa.