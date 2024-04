El Liceo aún cree en la segunda plaza

Peldaño a peldaño, objetivo a objetivo, el Liceo está protagonizando una gran remontada en la segunda vuelta de la OK Liga a la que solo le quedan cuatro partidos. Después de quedarse fuera de la Copa del Rey, los verdiblancos ya se han asegurado el play off. Y el siguiente paso puede ser certificar la clasificación como cabeza de serie (entre los cuatro primeros). Eso pasa por ganar esta tarde en Reus (17.00 horas) porque el conjunto local es quinto a ocho puntos de los de Juan Copa, terceros y que ya no miran solo hacia abajo, sino también hacia arriba, intentando alcanzar una segunda plaza en la que resiste el Noia, del que le separan tres puntos y que también tiene una difícil jornada contra el Calafell, cuarto. Los liceístas, que vienen de romper una racha de 55 partidos sin perder en la competición doméstica del Barça —mientras que el Reus cayó por 3-0 frente al Sant Just—, con siete victorias seguidas, tendrán después una semana de descanso antes del último tramo del curso: Voltregá (casa), Alcoi (fuera) y clausura en el Palacio frente al Noia.

Un duro final de liga empezando por el Reus, que empezó la competición como uno de los grandes candidatos a intentar seguir el ritmo del Barça. Manteniendo el bloque del año pasado y sumando importantes efectivos como el argentino Maxi Oruste y el catalán Arnau Canal, ambos ex del Liceo, pero sobre todo a Martí Casas, el pichichi del curso anterior en las filas del Calafell. Y si el Liceo falló en la clasificación para la Copa del Rey, los rojinegros tampoco están consiguiendo la regularidad que se esperaba de ellos. Fueron eliminados a las primeras de cambio, precisamente por los verdiblancos, en la Supercopa de España. Tampoco pasaron de primera ronda en la Copa frente al Barça ni de la fase de grupos en Europa —por detrás de Benfica, Sporting y Calafell— y en la OK Liga solo marchan quintos.

Pero nadie quiere encontrarse con ellos en el play off, porque tienen calidad y potencial de sobra y seguramente serán cada vez más peligrosos según se vaya acercando el momento más decisivo de una temporada que huele a cambio con la salida de uno de sus pesos pesados, Sergi Aragonés, camino del Barça. El Liceo ya los sufrió en la primera vuelta, cuando el Reus se impuso por 1-2 en Riazor en un partido que dominaron los verdiblancos, que no pudieron contar con su capitán Dava Torres y que echaron en falta el gol.