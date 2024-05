Olle Lundqvist intentará llegar al decisivo partido de Melilla

La lesión de Olle Lundqvist fue la única noticia negativa de la victoria del domingo del Leyma frente al Castelló que dejó al equipo a las puertas de la ACB. Pero el jugador sueco y los servicios médicos del club trabajan a contrarreloj para intentar que llegue al decisivo duelo del viernes en Melilla. Es difícil, pero no imposible. En cualquier otro escenario la prudencia llevaría a no forzar. Pero teniendo en cuenta que se trataría de un último esfuerzo, no se descarta su participación.

Al sueco se le volvió a salir el hombro izquierdo en una jugada defensiva en la que metió el brazo para cortar un balón. Entre el fisioterapeuta Eduardo Seoane y el médico Carlos Lariño se lo llevaron al vestuario, de donde regresó con un cabestrillo y hielo en la zona para sentarse en el banquillo y animar a sus compañeros, ya sin poder reincorporarse al partido. Era una situación conocida porque el hombro lleva maltrecho más de un año y siempre luce un aparatoso vendaje con tiras kinesiológicas para protegerlo. Ya se había perdido el reciente partido en Alicante por el mismo motivo. Diego Epifanio aseguró que una vez finalizada la temporada pasará por quirófano, le agradeció el esfuerzo y no descarta que juegue en Melilla. “Otro profesional no hubiera hecho lo que él hace por este club. Se lo reconozco dentro del vestuario, pero hay que reconocerlo públicamente”, comentó en la rueda posterior al partido.

Mañana, viaje a Melilla

La plantilla del Leyma hará hoy las últimas sesiones en el Palacio de los Deportes de Riazor. Mañana viajará a Melilla en dos escalas. A Coruña-Madrid y Madrid-Melilla. Tiene previsto llegar a media tarde para hacer contacto de pista y tener tiempo de aclimatarse para el partido del viernes a las 21.00 horas. Para volver, aterrizará, podría ser que ya como nuevo equipo de ACB, el sábado a las 11.40 horas en A Coruña.

El partido, por la TVG2

El Leyma está a punto de hacer historia y el partido en Melilla que puede llevarle a la ACB se verá en abierto por la TVG2. Los derechos de la competición los tiene la plataforma LaLiga Sport TV, que falló precisamente en el último encuentro frente al Castelló y muchos aficionados que no pudieron asistir al Palacio, sin más capacidad, se quedaron sin verlo.