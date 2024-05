Epi: “Hay que disfrutar de ser los mejores”

El entrenador del Leyma, Diego Epifanio, se mostró “contento” tras un partido que definió como “difícil a nivel mental”, en el que el equipo fue de menos a más, pero que finalmente acabó logrando la victoria que le deja un pasito más cerca del objetivo final. No eludió la autocrítica, y, aunque reconoció que el equipo tuvo “imprecisiones” y que en el segundo cuarto anotó “por talento, no por juego colectivo”, lo que suscitó su preocupación, el técnico defendió que el encuentro tuvo “muchos minutos de buen trabajo”. El entrenador reconoció que el Castelló les puso contra las cuerdas en algunos momentos, al ser “el equipo que más posesiones gasta de la Liga”. “Juega con mucho ritmo, corre mucho”, una virtud, admitió, a la que el Leyma le costó sobreponerse, pero Epifanio destacó lo positivo: “En Oviedo nos hicieron 18 puntos en los primeros segundos, hoy (por ayer) bajamos esa cifra, estoy contento”, ilustró.

El técnico, no obstante, se mostró precavido y evitó referirse en ningún momento a las posibilidades más que tangibles de ascenso a la ACB, e instó a “poner en valor” la categoría en la que ha jugado las últimas temporadas. “Si el equipo gana, queda campeón de la LEB. Desde que nos juntamos quisimos ser el mejor equipo de la categoría, estamos a un partido de campeonar. Las demás palabras sobran. Hay que disfrutar de esto, de ser los mejores, ya vale de mirar hacia adelante. No pensemos en el año que viene, hay que quitar las palabras que pesan a Dios”, recomendó, al tiempo que llamaba a “preparar la cabeza” para cualquier escenario. “El lunes que viene podemos estar celebrando o a lo mejor tenemos que volver a entrenar”, recordó. Tuvo también palabras para Olle Lundqvist, quien volvió a sufrir un percance en su hombro izquierdo, de quien reconoció que “otro profesional no hubiera hecho lo que él hace por este club”. “Se lo reconozco dentro del vestuario, pero hay que reconocerlo públicamente”, comentó, si bien no pudo adelantar si el sueco estará en condiciones de jugar el viernes en Melilla. La afición fue otra de las protagonistas de sus declaraciones. “Hay que agradecer a la gente el ambientazo. Pase lo que pase, ojalá siga siendo una fiesta siempre que juegue el Básquet Coruña”, invitó.