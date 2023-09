“Ser ‘streamer’ es parte fundamental, pero los videojuegos son un trabajo multidisciplinar”

La diseñadora de niveles de videojuegos vecina de O Temple Cristina G. Aradas Mapache explicará los vínculos entre la ciencia y el mundo audiovisual y de la animación digital en una charla este domingo en la feria Open Science de Cambre. La ponencia será a las 11.00 en el colegio Wenceslao Fernández Flórez.

¿Qué va a exponer en su charla en la Open Science?

Voy a hablar de lo que yo trabajo principalmente en videojuegos, soy diseñadora de niveles. Yo soy la lead del departamento de diseño de niveles. Lo que voy a explicarles es un poco qué he estudiado para llegar ahí y por qué está relacionado con la ciencia.

¿Me lo puede adelantar?

Mi departamento trata de la construcción de los espacios que van a ser jugados. Un poco todas las consideraciones técnicas que se tienen que tener en cuenta. Investigación para diseñar los combates, los caminos por los que va a pasar el jugador mientras esté jugando, crear las normas y la construcción del mundo. Es un poco como si fuera el arquitecto del juego, por decirlo de alguna forma. Mi trabajo, la forma mas sencilla en que se puede describir, es coger el documento de diseño, al que se le llama “la biblia”, donde están las mecánicas del juego, cuáles son las normas en general, y en base a lo que esté diseñado como la base del juego, mi trabajo es diseñarlo y escenificarlo para que sea el mundo en el que se juega. Lo que voy a hablar en la charla es un poco cómo yo trabajo desde el concepto que me pasan los diseñadores del juego y lo traduzco a modelos 3D, cómo los trato dentro del motor de videojuegos y las consideraciones que tengo que tener en cuenta mientras trabajo.

¿Cómo es un día de su trabajo?

El nombre de mi charla es Mi amor por las rocas, porque define un poco lo que suelo hacer todo el día que, al final, si fueras mirando mi pantalla, es colocar rocas en un espacio 3D para crear el escenario. Digamos que es un poco coger los elementos como rocas, árboles, trozos de madera... y, en base a eso, generar el espacio que se adapte al tipo de juego que sea. Ahora mismo, estoy desarrollando uno nuevo que tiene espacios en la naturaleza. Por eso digo lo de las rocas, pero podrían ser muchas otras cosas.

¿Qué ha estudiado para trabajar de esto?

Estudié Comunicación Audiovisual aquí en A Coruña, que tiene la especialidad en 3D.

¿Siempre se ha querido dedicarte a esto?

Sí, fui muy pesada desde pequeña. Lo puedes poner: “Lleva queriendo hacer los escenarios para Tomb Raider desde que tiene uso de razón” (ríe).

¿Y por qué escenarios?

Siempre me interesó mucho el diseño, no sabía si diseño de moda, si diseño de producción para películas, pero siempre me interesó mucho diseñar los espacios donde se pudiera llevar a cabo videojuegos, películas, juegos de rol… me da un poco igual, pero es la parte que más me atrae, la construcción de mundos. Wordbuilding, le llaman.

Ahora está trabajando en un videojuego. ¿Contenta?

Mucho, la verdad es que muchísimo. Estoy en una empresa de Manchester. El trato, genial, el videojuego está yendo bastante bien en ventas y saldremos con el juego final pronto. Ahora mismo está como en acceso anticipado mientras lo seguimos desarrollando.

Los jóvenes que pueden pensar en dedicarse al mundo de los videojuegos, ¿saben que tienen que estudiar una carrera para ciertos trabajos? ¿O cree que más bien quieren ser gamers?

Hay un poco de confusión. Cosas como la Open Science vienen bien para explicar los perfiles que hacen falta. Ser streamer es una parte fundamental y te puedes ganar la vida con ello, pero también hay muchísima gente que seguro puede encontrar su sitio en la industria, bien sea de diseñador, programador, concept artist… mil cosas.

¿Qué tratará de inculcar a los chicos en la charla?

Sobre todo, que los videojuegos son un producto que se lleva a cabo por un equipo de gente supermultidisciplinar. Que no hay por qué saber de todo para poder trabajar, puedes ser especialista en algo y, precisamente porque es muy multidisciplinar, es muy interesante que la gente, si quiere o tiene la motivación de hacer videojuegos, busque gente con la que empezar a hacer proyectos y empezar a sacarlos.

¿Ve factible llegar a crear los mundos para Tomb Raider?

Yo qué sé. Nunca se sabe quién lee La Opinión de A Coruña (ríe). Es simplemente la saga con la que empecé a jugar a videojuegos.

Y le haría ilusión.

Hombre, estaría guay. Si no, habrá que hacer algo similar o ya se verá qué se hace.