Carnaval A Coruña: premio a la comparsa ‘revolucionaria’ para Pantaleón

El Carnaval sirve para ponerse caretas sobre el rostro pero también para desenmascarar la realidad, como probó este viernes la comparsa Pantaleón, que se hizo con el primer premio en el concurso de música y letra organizado en Palexco que inaugura el Entroido coruñés. Sus integrantes conquistaron al jurado con dos coplillas de denuncia en clave de humor, entre ellas Cesta del paganini, una versión de Fiesta Pagana de Mago de Oz en la que denuncian la subida de precios y la especulación: “A unos pocos les va bien/Aumentan sus ganancias, no dejan de crecer/Es tiempo de hacer la revolución, que pague el pato el ricachón”.

La otra música de los ganadores fue una versión de Americanos (la de “os recibimos con alegría”) a la que llamaron Comisionistas, y que cargaba tanto contra los que se lucraron con “las mascarillas” y los “guantes en mal estado” como con la Eurocopa, con referencias al Rey emérito y a Piqué (aunque sin ninguna a Shakira).

Malandros se hizo con el segundo puesto, desluciendo así la letra de su copla Vida eterna de los carnavales, una obra que rompía la cuarta pared y en la que presagiaban que “conseguiré un octavo lugar si concursamos siete/ pero de aquí nadie me moverá como dijo Chanquete”. El complemento fue otra oda a la pobreza, musa de los Carnavales de este año, con Pelao (“pelao, solo me quedan tres euros mataos, yo solo como el arroz pelao”).

En cuanto a Amigos da Xoldra, que se había hecho con el primer premio el año pasado, cayó al tercer puesto con un Informe (semanal) Carnaval en que se atrevieron con Putin, Ayuso, Toni Cantó y la regidora, Inés Rey: “En la ronda de Nelle ya no tenemos puente, porque nuestra alcaldesa se lo ha cargado así de repente”. La otra canción, Maniotas, refleja la tragedia de una mujer que se apunta al gimnasio por presión social y a la que luego el cansancio no deja cumplir los deberes maritales: “chegou meu marido a casa, con ganas de moita coña/ Susiño vaite pralá, esta noite non hai xoldra”.

En el escenario de Palexco estuvieron también presentes Escola de Teatro Melandrainas, Como Cabras, Os Maracos y Monte Alto a 100, que quedaron sin premio pero no sin una tarde de diversión. El auditorio estaba lleno, pero los que se hayan perdido el recital o quieran escuchar de nuevo a Pantaleón tendrán a la comparsa ganadora en el entierro del Momo, a las 21.00 horas del próximo viernes.

El jurado estuvo presidido por Gonzalo Castro, coordinador municipal y consejero delegado del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Le acompañaron una técnica del IMCE, Ana Canosa; el director de la Banda Municpal, Juan Miguel Romero Llopis; la de la Escuela Municipal de Música, Elena Umbría, y los periodistas Luis Llera, Lara Fernández y Amara Santos.