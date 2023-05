La Xunta deja en manos del Concello la obra para traer agua a A Coruña desde Meirama

La Xunta y el Concello presentaron hace casi once años un acuerdo por el cual en el futuro se llevaría a cabo un trasvase de agua del lago Meirama o das Encrobas al embalse de Cecebre, que abastece a A Coruña y la comarca. Esa conexión es tenida en cuenta por la promotora de la futura central hidroeléctrica del lago, que señala que el volumen de reserva de la masa de agua, 24 hectómetros cúbicos, permitiría “un futuro” suministro a la ciudad. Las dos administraciones, sin embargo, enfriaron aquel acuerdo con el paso del tiempo y la Xunta apunta en la actualidad que el Ayuntamiento aún no ha solicitado la concesión de agua en la zona en la que se incluirían infraestructuras para ese aprovechamiento del agua, una obra que tendría que ejecutar el Concello.

Con esta respuesta, proporcionada por la Consellería de Infraestruturas a preguntas de este periódico, la Xunta deja en manos de la administración local el desarrollo del proyecto. Aclara que “en su momento” el departamento autonómico realizó “el deslinde del dominio público hidráulico y el llenado del lago de Meirama y su control, además de una actuación que permite tomar agua del lago”, pero añade que son necesarias infraestructuras que no le competen. “Le corresponde al Concello de A Coruña, a través de la empresa municipal de aguas, completar la obra de toma”. Consultado por esta cuestión, el Ayuntamiento no se ha pronunciado.

De acuerdo con la respuesta de la Xunta, el Concello tiene que solicitar la concesión de agua en una zona en la que construiría una pequeña central eléctrica de 500 kilovatios, según recogía aquel acuerdo entre las administraciones de 2012, cuando en la ciudad gobernaba el Partido Popular con el alcalde Carlos Negreira. También el Concello debería realizar “los análisis precisos para la comprobación de que el agua cumple los requisitos de calidad actuales para el consumo humano”, responde Infraestruturas. Y a continuación “completaría la obra de toma”. La conexión tendría un coste de unos 10 millones de euros, según reflejaba el acuerdo de la década pasada, y pretendía terminarse en el periodo de tres años.

La Xunta añade en su respuesta a este diario que durante el llenado del lago das Encrobas “realizó estudios de calidad para posibilitar la opción de uso de esta reserva de agua”. La capacidad útil de aprovechamiento, una vez completada la obra de toma, serían 22 hectómetros cúbicos, añade la Xunta.

El Gobierno gallego destaca que Emalcsa, la empresa municipal de aguas de A Coruña, tiene “autonomía y capacidad de decidir cómo quiere gestionar su abastecimiento”, por lo que le atribuye la competencia del suministro de agua. En 2019 Emalcsa incluyó la redacción del diseño de la conducción en su plan de inversiones, y en las previstas para el ejercicio siguiente la actuación continuaba en fase de proyecto. “Lo estudiaremos, pero lo primordial ahora mismo es el nivel de control de la calidad de las aguas y los usos que se den en el entorno, que deben protegerse”, comentaban hace tres años fuentes de Emalcsa, que no renunciaba al proyecto. Hoy el Concello no aclara si forma parte de futuros planes.

Tras resolverse el deslinde y convertir el lago Meirama en dominio público hidráulico en manos de la Xunta, se abrió la posibilidad de que Augas de Galicia concesionase la balsa y se la entregase a Emalcsa. Pero como Augas ya había realizado la primera parte de la obra en la fase de llenado en 2013 con vistas a posibilitar el refuerzo de Cecebre, dejaba el balón en el tejado de Emalcsa para decidir si quería completar la obra y ampliar el servicio de abastecimiento de A Coruña y su área.

Fuentes conocedoras del proyectos apuntan que no se ha realizado aún el punto principal del mismo, la obra de enlace entre As Encrobas y el sistema coruñés, que pasaría por el río Barcés —uno de los que desaguan en Cecebre, junto con el Mero—, prevista para 2015. La segunda fase, más costosa, se ha paralizado estos años y habría que definir quién la ejecutaría. La posibilidad de solicitar a la Xunta que permitiese a Emalcsa retirar agua del lago se planteó en otoño del año pasado ante la prealerta de sequía. La Xunta afirmó que no estaba “concretado el procedimiento técnico” que se seguiría y Emalcsa afirmaba que sería “por medios mecánicos”.

Otras concesiones

La Xunta también ha respondido a este diario que sí está tramitando otras solicitudes de concesión en el lago Meirama —sin aclarar por qué proyectos—, por las que espera resultados. Admite que las peticiones “son compatibles” con el suministro estable de agua a la ciudad de A Coruña, “aunque se deberían establecer las correspondientes normas de gestión”.