El jueves 12 de octubre, festivo, Olalla Torres cogió una bicicleta de BiciCoruña como suele hacer habitualmente, pero lo que ella no sabía es que estaba marcando un récord. En cuanto leyó el código QR y retiró la bici, el servicio alcanzó el uso un millón en lo que va de año, “una cifra tres veces superior a la de 2022 y cinco veces superior a la media de usos durante los cinco años anteriores, que rondaban los 200.000 usos”, informó la alcaldesa, Inés Rey.

Torres aseguró que ella y su familia se sacaron el abono anual de BiciCoruña “en mayo” porque les resultaba “muy cómodo”. “Nosotros teníamos bicis en casa, pero al tener una estación cerca y estar la ciudad ahora tan bien comunicada, nos pareció que era cómodo y la verdad es que lo estamos usando mucho”, relató.

Rey le entregó, como obsequio, un casco para la bici, una mochila y un abono anual de BiciCoruña. Torres posó con todo ello en María Pita junto a una bicicleta. “Hacedme una foto que así la enseño después, que si no no me creen”, bromeó.

La mujer utiliza este servicio “para hacer tramos cortos, para ir a instalaciones deportivas o a la playa”. Casi siempre, su estación de inicio es la que tiene “más cerca de casa”, la de la “plaza de Recife o al lado del Palacio de la Ópera”. Olalla Torres intenta coger, siempre que puede, “una eléctrica” porque “es más cómoda” pero a veces no le queda más remedio que pedalear en la manual. Ha enganchado también a BiciCoruña a su hijo de 15 años “que está como loco” con el servicio, como ella mismo dijo.

El uso un millón fue el 12 de octubre, por lo que el número ha ido subiendo. Desde el 1 de enero hasta ayer, martes, el sistema ha registrado 1.112.155 usos. BiciCoruña cuenta, además, con 14.000 usuarios, 49 estaciones operativas y 360 bicicletas, de las que 165 son eléctricas. “Estas cifras muestran el gran éxito que está teniendo BiciCoruña entre los coruñesas y las coruñesas, promoviendo una movilidad sostenible por la ciudad”, comentó la regidora.

El servicio ha logrado otros récords. En ocho de los nueve meses completados de este 2023, se llegaron a los 143.201 usos en septiembre, casi el triple de los registrados en enero, cuando fueron 52.190. Inés Rey recordó, además, que está en marcha la “tercera gran expansión del servicio”, que permitirá adquirir 300 nuevas bicicletas eléctricas y crear 30 estaciones más, con 640 anclajes. Próximamente se instalarán las bases del entorno de la playa de Oza, polígono de Pocomaco, campus de Oza, campus de A Zapateira y el campus de Elviña.