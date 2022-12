El Liceo ganó. Goleó (6-0). Pero la ovación del Palacio de los Deportes de Riazor se la llevó el Caldes. Era imposible obviar las condiciones en las que tuvieron que disputar el partido sus jugadores. Ya desde el inicio, cuando montaron la fila de presentación y allí en el medio había un hueco tan enorme entre ellos como el que tienen ahora en sus corazones. Era el sitio que tendría que estar ocupando Alexandre Acsensi. También el del capitán Xavi Rovira, herido en el mismo accidente que le costó la vida a su compañero. No hacía ni una semana de ello —hoy lo hará—. “El espectáculo debe continuar”, decía el speaker Sergio Tomé, el clásico show must go on, después del emotivo minuto de silencio. Y con esa consigna sonó el silbato y empezaron los cincuenta minutos de juego.

No era un partido fácil para ninguno de los dos. El Liceo, con Sito Ricart en la grada, le había ofrecido al Caldes aplazar la jornada —como ya había hecho este el martes pasado al suspender el encuentro frente al Noia— pero ante la imposibilidad de encontrar una nueva fecha para su celebración antes del tope que dictamina el reglamento para haber disputado todos los partidos de la primera vuelta, los catalanes decidieron volver al ruedo. En algún momento tenía que ser y el Palacio de los Deportes de Riazor y el Liceo fueron testigos de ello. De esa lección de vida. Llena de obstáculos y pérdidas, pero al fin y al cabo, maravillosa y merecida de ser vivida. Liceo-Caldes, un partido por Acsensi El Caldes estaba afectado, pero no rendido. Sobre la pista no bajó los brazos. Tampoco le dio concesiones el Liceo. Sin paternalismos innecesarios. El choque estuvo igualado, sobre todo en la primera parte. Desde el orden defensivo, aunque apenas sin inquietar en ataque a Martí Serra, los visitantes aguantaban a los verdiblancos, mucho más enfocados en ataque. David Torres tuvo dos ocasiones de palomero frente al portero. Arnau Canal, que el martes fue bigoleador en Igualada, probó uno de sus fuertes disparos nada más entrar desde el banquillo. Funcionó la segunda unidad en la que Bruno di Benedetto marcó la diferencia. El francés se movió en el área para hacer el primero. Para el segundo, se recorrió la pista desde su portería hasta la contraria. 2-0 al descanso. La segunda parte, con cambio en la portería liceísta en la que entró Mati Bridge, ya fue diferente porque el gol nada más arrancar de David Torres, el tercero, arruinó los planes del conjunto catalán. Y entonces sí se notó la diferencia. Bruno di Benedetto completó su triplete. Fran Torres se estrenó con la camiseta verdiblanca (aunque ayer era negra) y en el minuto final el capitán completó la goleada con el sexto. LICEO 6 - CALDES 0 Deportivo Liceo: Martí_Serra,_César Carballeira, Álex Rodríguez, Pol Manrubia y David Torres —cinco inicial—. Bruno di Benedetto, Arnau Canal, Fabrizio Ciocale, Fran_Torres y_Mati Bridge. Recam Làser Caldes: Jordi Pons, Roger Presas, Xavier Gurri, Álvaro Giménez y Cristian Rodríguez —cinco inicial—. Marcos Blanqué, Marc González y Jaume Gisbert. Goles: 1-0, m.14: Bruno di Benedetto. 2-0, m.17: Bruno di Benedetto. 3-0, m.26: David Torres. 4-0, m.29: Bruno di Benedetto. 5-0, m.34: Fran Torres. 6-0, m.49: David Torres. Árbitros: De la Hera y Cantos. Sin tarjetas. Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor. Asistencia: 1.000 espectadores.