Arnau Canal: “El carácter lo traía de serie”

“Ya se ha acabado la adaptación y ya no hay excusas”, sentencia Arnau Canal, aludiendo al tiempo que ha necesitado el Liceo para acoplar las siete piezas nuevas en el equipo con respecto al que el año anterior se había proclamado campeón de liga —del que solo sobrevivieron David Torres, César Carballeira y Álex Rodríguez—. La primera vuelta ha servido para eso y ahora viene lo bueno, el momento de la temporada en el que se reparten los títulos: Europa, Copa del Rey, y Liga. El delantero está preparado para el reto, que empieza con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor (17.00 horas) del Voltregá, su exequipo, el de su pueblo, ese en el que entró a patinar y en el que pasó toda su carrera salvo los dos años de alevín en los que cruzó el río Ter para jugar en el vecino Manlleu. Siempre es un partido especial, reconoce, aunque más lo fue el que se disputó allí, con el pabellón lleno y en el que además marcó dos goles. La mezcla del gen de Sant Hipòlit con el liceísta ha casado a la perfección y dado un resultado explosivo —como pasa con otros dos de sus compañeros: Álex Rodríguez y Martí Serra—. “El carácter yo ya lo traía de serie”, explica Arnau Canal, “siempre lo he dado todo, pero llevar la camiseta del Liceo implica la obligación de ganar todos los partidos y títulos”.

El pasado verano tenía la renovación muy avanzada con el Voltregá, pero se había reservado un as bajo la manga por si pasaba el tren de un grande. Lo hizo el del Liceo y decidió que era el momento de subirse a él y probar suerte. El cambio de ciudad y de equipo lo notó en las obligaciones. “Eso no me costó porque tengo un carácter muy ganador”, dice. Pero también en la mayor profesionalidad. “Allí solo entrenábamos cinco días a la semana y por las noches, ahora todos. Pero yo soy un friki del hockey, así que cuantas más horas pase sobre los patines, mejor me lo paso”, le quita problemas. Y se nota en su juego, en cuyo brazo esconde un arma letal, que cada vez se encuentra con más confianza. “Al principio, para que tuviera confianza, Copa me puso a jugar por dentro pero según fui ganando confianza, tanto yo en él como él en mí, ya me va poniendo donde yo me encuentro más seguro. Me pide verticalidad, enlazar jugadas con los compañeros, sobre todo llegada y buena defensa”, desvela el jugador.

Gañou o mellor.



Juan Copa, adestrador do #DeportivoLiceo, é nomeado como o mellor de 2022 segundo @mundohockey_net.



Parabéns!! pic.twitter.com/0MEjNjQpkc — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 13 de enero de 2023

Ha marcado seis goles en lo que va de temporada y dos fueron contra el Voltregá en el partido de la primera vuelta. “Es un equipo que conozco bien... pero eso de los goles también va un poco a rachas. Espero aquí también ayudar, ya sea con goles o como sea”, dice y analiza que será complicado el partido de esta tarde. “Viene de ganar en Noia y se ha metido en la Copa del Rey. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y saldremos a por los tres puntos”, expone sobre el encuentro de esta tarde, para el que Juan Copa, elegido ayer por el portal mundohockey como el mejor entrenador del año pasado, contará con toda la plantilla, con el descarte de Sito Ricart y la entrada en convocatoria de Fran Torres.

El Voltregá llegará a Riazor con el subidón de haberse clasificado para la Copa del Rey. Lo hizo gracias a ganar al Noia en un partido loco en el último minuto, con los de Sant Sadurní sin portero para ir a por los tres puntos. Ese fin de semana, el pasado, ambos se hicieron un favor mutuamente. Porque la derrota del Lleida en Riazor fue el segundo factor para que los de Sant Hipòlit alcanzaran la Copa. Y la derrota del Noia frente a estos permitió a los verdiblancos recuperar la segunda posición. Cuando ambos se cruzaron en la primera vuelta, en el encuentro inaugural de la competición, echaron chispas y los tres puntos viajaron hasta A Coruña con un gol de César Carballeira en el último minuto (3-4).