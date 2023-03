Podía haber sido un partido fácil. Al descanso, el Leyma miraba a su rival, el Melilla, desde 14 puntos arriba. Jugó bien, atento al rebote y fuerte en defensa. Pero el equipo local, colista, no se dejó llevar y reapareció con un último cuarto que puso contra las cuerdas a los naranjas. Supo gestionarlo el Leyma, que evitó el susto y se llevó la 15 victoria de la temporada (79-86)

El Melilla empezó muy espeso en ataque, quizá por la necesidad de ganar, y el Leyma no dudó en aprovechar la oportunidad. Dominó el rebote y se lanzó al ataque. Mientras los pupilos de Epifanio anotaban 15 puntos, los locales solo tres. La superioridad era evidente. El conjunto melillense sobrevivía con algún triple, como el Rodríguez Ramos antes del final del primer cuarto (15-23), o con el acierto de Davis, pero él solo no podía cargar con el peso de todo el equipo.

Pasaban los minutos y el equipo coruñés se gustaba cada vez más. Con una actuación muy coral, en la que todos habían anotado salvo Álex Hernández, el Leyma se fue alejando en el marcador. Ayudaron mucho los tres triples de Javi Vega y Filipovic. El lanzamiento exterior y una buena defensa permitieron a los naranjas irse al descanso con mucha ventaja (34-48).

El descanso sirvió a Melilla para ordenar ideas y salir a por todas. Aparecieron Jarumbauskas y Fall para acompañar a Davis en el ataque. Entre los tres hicieron 46 puntos. El objetivo del equipo coruñés era mantener la distancia de diez puntos en el marcador. Un triplazo de Filipovic, máximo anotador del Leyma con 20 puntos, avisó del estado de forma de los visitantes. No tenían miedo. Además, a estas alturas, el Melilla ya sumaba 13 pérdidas, errores que hacían que la remontada fuera casi misión imposible. De todos modos, el conjunto legal seguía creyendo. Pablo Rodrigo intentó que la plantilla no se desconectase. Y lo logró. Lo que para el Leyma parecía fácil se convirtió en un camino de piedras. Un triple de Davis desde siete metros encendió las alarmas: el Melilla se colocaba a solo seis puntos. Les costaba encontrar canasta a los de Epifanio, pero no bajaron los brazos y sacaron provechos de los despistes de los melillenses. Ahí apareció Filipovic. No falla. Respondió con un triple al empuje de Davis (70-75) y acabó con todas las dudas a apenas dos minutos del final, cuando una pérdida del Melilla se convirtió en el 70-80. Otra vez diez puntos de distancia. Los locales siguieron atacando, buscando suerte con el tiro exterior, pero la balanza ya se había inclinado hacia el lado naranja. Doce triunfos en trece partidos. Los naranjas vuelven a casa con otra victoria, la 15ª, y dispuesto a coger carrerilla y no perder el ritmo. El Melilla sigue en el pozo.