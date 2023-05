El Leyma Coruña aspira a ser el anfitrión de la final four por el ascenso a la Liga Endesa en caso de que el equipo coruñés supere su eliminatoria de cuartos de final ante Gipuzkoa Básket, al mejor de cinco partidos, que comienza este viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor (21.00 horas). El escenario coruñés para esa final four no sería el Palacio, que no reúne el aforo mínimo exigido por la Federación Española de Baloncesto, sino el Coliseum.

El Leyma, tercero por méritos propios El Coliseum de Burgos, la cancha habitual del San Pablo, y la Caja Májica de Madrid, a la que se trasladaría Movistar Estudiantes, son los otros dos candidatos a albergar la fase final por el ascenso. Una dura competencia para el Leyma Coruña, en plenas gestiones para conseguir que tanto el Concello da Coruña, como la Deputación y la Xunta de Galicia se impliquen en la candidatura naranja, ya que económicamente supondría un importante desembolso, imposible de asumir solo por el Leyma, según fuentes del club. El club coruñés prepara su candidadura, que solo presentará finalmente si cuenta con ese respaldo de las instituciones. El plazo para que los aspirantes presenten sus propuestas finaliza el próximo martes, aunque es muy probable que la FEB no decida hasta saber qué cuatro equipos se clasifican para semifinales y así garantizarse que la sede seleccionada tendrá el aliciente de contar con su club en liza para asegurarse un gran ambiente. Las eliminatorias de cuartos pueden prolongarse hasta el 9 de junio, en caso de que sea necesario disputar el quinto partido.