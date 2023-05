El Coliseum de A Coruña no será la sede de la final four por el ascenso a la Liga Endesa después de que el Leyma haya decidido no presentar finalmente su candidatura para albergar las semifinales y la final por una plaza en la máxima categoría del baloncesto nacional, a la que aspira el equipo coruñés a través del play off. El plazo para enviar la documentación a la Federación Española de Baloncesto finaliza mañana a las 14.00 horas, pero el club coruñés no tiene previsto aspirar a organizar esa fase final.

El Leyma Coruña compite con San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes por acoger la ‘final four’ por el ascenso en el Coliseum El motivo, según fuentes del Leyma, es la falta de apoyo institucional. El club contaba con el respaldo de la Xunta. No así con el de la Diputación, que ni siquiera contestó a sus peticiones, mientras que el Concello sí estaba dispuesto a ceder el Coliseum, pero no a costear el elevado desembolso que supondría acondicionar el recinto para el baloncesto, una cantidad que podría rondar los 80.000 euros. Desde el Leyma aseguran que, a falta de menos de 24 horas para el cierre del plazo para presentar candidaturas, no parece que vaya a haber vuelta atrás en la decisión de retirarse de la carrera por albergar la final four. San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes son otros dos clubes que se habían postulado para competir por la organización de la fase final por el ascenso. El equipo coruñés debutará este viernes (19.00 horas) contra Gipuzko a en el primer partido de la eliminatoria de cuartos en busca de una plaza en la final four.