Los entrenadores se suelen afanar cada semana en avisar a sus pupilos de los múltiples peligros que vislumbran en los equipos rivales. Demonios y más demonios. Más si enfrente se encuentra un equipo que llega de visita, sin hacer ruido y que, en teoría, lucha por unos objetivos menores a los que se les presuponen al conjunto que ejerce de local.

Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, no ha sido una excepción, aunque en ese sentido hay un precedente cercano que se lo ha puesto muy fácil al técnico burgalés. El Alega Cantabria de Mirza Bulic, un viejo conocido del Palacio de los Deportes de Riazor, se estrenó esta temporada asaltando la pista del Fuenlabrada, un descendido de ACB (72-78). Este resultado pone sobre la pista y obliga a salir con las orejas tiesas, según el máximo responsable técnico del conjunto naranja. “Cantabria juega con mucha confianza. Ganó en la primera jornada en Fuenlabrada. Repiten jugadores clave de la temporada pasada e hicieron buenas incorporaciones con la misma idea de correr, de castigar en los primeros segundos (de las posesiones) y de jugar alegres. Han hecho buenas incorporaciones en el perímetro para dar más. Se quedaron un paso de play off (la temporada pasada) y ahora tienen más aspiraciones. El partido nos obliga a no cometer errores, a no permitir que jueguen fluidos, a controlar sus movimientos interiores y a reducir el impacto de sus bases. Es un equipo que nos va a exigir mucho”, analiza Epifanio.

El conjunto coruñés volverá a saltar a la pista en su tercer partido de la temporada sin su fichaje estrella, Beqa Burjanadze. Tendrá que esperar de nuevo el estreno del georgiano en su segunda etapa en A Coruña, aunque el ex del Betis o del Morabanc Andorra afronta ya la recta final de esa puesta a punto que le han preparado los servicios médicos. Más allá de quien esté o quién no esté abajo, el técnico solicita presencia en las gradas: “Los necesitamos a todos. El Palacio queremos que sea un fortín. En el último partido fueron fundamentales y espero que cada vez venga más gente y que repitan los que vinieron (ante Alicante)”.