Diego Epifanio: “Es importante que tengamos la cabeza donde toca”

Diego Epifanio está empeñado en proteger a los jugadores de lo que pueda pasar mañana en Melilla. “Hay mucho ruido fuera del vestuario”, dice e insiste en intentar mantener las rutinas, no cambiar lo que se ha hecho hasta aquí y que ha llevado al Leyma a estar en la mejor posición en la carrera por el ascenso a la ACB. Aunque casi todos los escenarios les benefician, siempre hay una posibilidad de que lo que pretende ser una fiesta se convierta en una desilusión. Y el técnico trabaja para que estén preparados para todo. Para celebrar y para volver a los entrenamientos y preparar el play off si es necesario. “Es importante que las cabecitas estén donde tienen que estar”, señala antes de viajar hoy a la Ciudad Autónoma.

“Es una situación complicada de digerir, porque el momento puede ser de mucha alegría o una hostia tremenda, y eso es lo que hay que gestionar y por eso nosotros nos protegemos tanto”, reflexiona Epifanio. “Tenemos no sé cuántas posibilidades... pero siempre hay una que te amarga la vida. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, porque a lo mejor, cuando bajemos del avión de Melilla, hay que volver a entrenar para enfrentarnos a otro reto. Por eso son muy importantes nuestras rutinas, gestionar nuestros estados de ánimo. Celebrar sería buenísimo, pero si no puede darse el caso, pues hay que seguir trabajando”, añade.

“Es normal que haya ruido, es bueno que ahora vayas a comprar el pan y la gente sepa lo que ha hecho el Básquet Coruña, que a lo mejor en otras situaciones pues no pasaba. Creo que todos los que estamos dentro sentimos que en la ciudad hay un cosquilleo distinto a otras situaciones. Hay que gestionarlo bien”, insiste. “Pero una vez que se ponga el balón en juego en Melilla, tenemos que gestionar nuestros nervios, nuestra ansiedad”, añade.

Sobre los rivales, cree que no vale la pena centrarse en algo que no está en sus manos. “Lo que pase en Alicante y en Lleida no depende de nosotros. No tenemos ningún control. Y da igual lo que vaya pasando ahí, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que si ganamos ese partido, hemos cerrado la liga. No dependemos de otros resultados en caso de que seamos capaces de ganar en Melilla, que creo que es un reto difícil”, valora el técnico burgalés, cauto.

Melilla, peligroso a nivel individual

“Es raro que al rival que tenemos delante, el resultado de nuestro partido le es indiferente. Si Castellón es capaz de ganar, ellos no tienen opción de salvarse y si Castellón pierde, se salvan indistintamente de cómo quede nuestro partido”, comenta sobre el Melilla y señala sus puntos fuertes: “Es un equipo con trece jugadores, un roster grande. Está bien entrenado, por lo que sea no ha conseguido esa dinámica de buenos resultados, pero que al final tiene dos de los siete mejores anotadores de la liga, al máximo asistente y al máximo reboteador. Nos preocupa mucho su talento individual, nos va a exigir defensivamente”.

Por último, no descarta a Olle Lundqvist. “Todos están haciendo el mayor de los esfuerzos para que esté Él principalmente, porque al final ya es una cuestión personal y de dolor. Pero también los médicos, los fisios, Gus... todos están haciendo lo posible para que él pueda recuperar cuanto antes”, indicó. El jugador sueco ya no llevaba ayer el brazo en cabestrillo y, juegue o no, que no se sabrá hasta última hora, hará hoy el viaje a Melilla junto al resto de sus compañeros.