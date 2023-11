El Hockey Club Coruña Femenino consiguió arañar un punto in extremis en su visita a la pista del Esneca Fraga de María Sanjurjo en el duelo adelantado de la octava jornada de la OK Liga Femenina. El conjunto oscense llevó el duelo a su dominio en la primera parte, en la que consiguieron imponerse en el juego y en el marcador gracias a un tanto de Vinyet Flix. 1-0. Antes del descanso, Luchy Paz no fue capaz de aprovechar una pena máxima para igualar el partido.

Quedaba mucho por remar en una segunda parte muy complicada. El Esneca Fraga apretó en busca de un segundo tanto que les diese tranquilidad de cara al tramo final. En ese momento emergió Vicky Caretta para tapiar la red coruñesa. La guardameta italiana estuvo muy acertada para atajar todos los disparos de las rivales, incluida una pena máxima que se tuvo que repetir. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar el 2-0. Adriana Soto, del Esneca Fraga, consiguió culminar una contra en solitario ante con una bola rasa que puso muy de cara el partido para las locales. El reloj presionaba al HC Coruña, que no dejó de intentarlo en ningún momento y se encomendó a la épica en los instantes decisivos. Ahí apareció Alba Garrote. La ovetense se encargó de anotar un penalti para poner el 2-1 con muy pocos minutos por delante. Stanis García pedía cabeza para forzar la décima falta del Fraga, que había acumulado ocho, para acercarse al empate. Sin embargo, las tablas llegaron a través de juego corrido. Otra vez, del stick de Alba Garrote salió la bola que se incrustó en la red de las oscenses para dar vida al 2-2. Quedaban unos minutos de infarto, pero ningún conjunto fue capaz de decantar el duelo a su favor. Las coruñesas se podrán centrar ahora en el encuentro de Champions de este sábado a las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor al Coutras francés.