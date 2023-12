El calor del Palacio de los Deportes un sábado al mediodía fue el caldo de cultivo perfecto para que el Liceo lograse germinar con éxito una cosecha de goles que se le había estropeado en las últimas citas ligueras. Dos tantos en el primer tiempo, de Sito Ricart y Tomás Pereira, permitieron al equipo colegial espantar ante el Alcoi (2-1) todos los fantasmas de las últimas tres semanas para cerrar el año natural de OK Liga con un triunfo que aumenta las posibilidades de asegurar el billete para la Copa del Rey en marzo.

El Liceo salió a la pista con ganas de devolverle con goles al Palacio la calurosa bienvenida en los prolegómenos del encuentro, especialmente la ovación que recibió el argentino Fran Torres, Tombita, en la presentación de los jugadores. Juan Copa sacó a los suyos muy enchufados desde el inicio. Aunque el primer disparo lo ejecutó el Alcoi, los verdes tomaron rápidamente la manija del encuentro. César Carballeira y Pablo Cancela avisaron en los primeros segundos, antes de que Sito Ricart abriese la lata. Solo habían transcurrido un par de minutos cuando el jugador catalán ejecutó un preciso tiro a la media vuelta ante el que Marc Grau no pudo hacer nada. 1-0.

La rabia en la celebración denotó lo necesario que era ese tanto en el arranque del choque para luchar contra la falta de eficacia de la que pecaron los colegiales en los últimos compromisos. Pero un solo gol no era suficiente y no tardaron en pugnar por más. Pablo Cancela rozó el segundo con un fuerte cañonazo. También Fabri Ciocale se mostró muy participativo en las acciones ofensivas. Sin demasiados apuros en defensa, los relevos mantuvieron el ímpetu ofensivo. Guido Pellizzari habilitó a César con un pase que le dejó solo ante el portero, pero le ganó Marc Grau en el mano a mano. El premio del gol terminó por llegar en el ecuador del primer tiempo. Tomás Pereira envió una bola cruzada a la red cuando Tombita la esperaba en el segundo palo. 2-0. Movió ficha el Alcoi en el tramo final del primer tiempo, con un disparo al palo de Kyllian Gil, al que respondió César Carballeira con otro tiro a la madera. Sin embargo, el electrónico no se movió más en el primer acto, 2-0.

Poco cambió en la actitud liceísta tras el descanso. A la hora de la comida, los colegiales mantuvieron el hambre por aumentar la renta en el electrónico y recuperar las sensaciones. Lo intentaron con más intensidad César Carballeira y Fabri Ciocale. Ese dinamismo en el juego permitió al Alcoi, por su parte, buscar también a Martí Serra. El meta del Liceo se esforzó a fondo para atajar los peligrosos lanzamientos del conjunto azulgrana. También trabajaron sin descanso atrás Pereira y Pellizzari.

Ante el juego agitado que buscaba el Alcoi, los hombres de Juan Copa fueron capaces de imponer su pausa con posesiones más largas que enfriaron a los valencianos. Un penalti a dos minutos para el final del partido permitió a Gonzalo Pérez reducir las diferencias para el cuadro visitante. 2-1. Copa reunió a los suyos para preparar el tramo decisivo, en el que el Alcoi metió a cinco hombres de pista. Las faltas y la intensidad en el cuerpo a cuerpo permitieron al Liceo asegurar el triunfo, 2-1.