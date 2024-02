El Liceo mira hacia arriba en Caldes

El Liceo quiere ampliar su racha esta noche en Caldes (Torre Roja, 20.00 horas) y demostrar que está en el mejor momento de la temporada. Solo en una ocasión anterior, que precisamente abrió frente al Caldes en la primera vuelta, había sido capaz de encadenar tres victorias seguidas como las que lleva en esta segunda, a las que añade dos empates, es decir, todavía no conoce la derrota desde el ecuador del curso. Una reacción que le sitúa ya en la quinta plaza con 29 puntos, a cinco de la segunda posición y a dos del podio. La jornada puede ser además propicia porque tanto el Noia (34) como el Calafell (31) tienen partidos complicados frente a Voltregá y Barça respectivamente, aunque este partido no se disputará hasta marzo ya que los azulgrana se encuentran en Argentina para jugar la Copa Intercontinental. El objetivo es seguir la línea ascendente, sumar la cuarta victoria seguida y asegurar cuanto antes la clasificación para el play off por el título.

Los síntomas de mejoría son evidentes, empezando por la defensa, con solo dos goles encajados en los tres últimos partidos, incluidas dos porterías a cero (Rivas y Mataró). Martí Serra, que esta semana recibió la llamada de la selección, junto a César Carballeira —y el coruñés del Barça Ignacio Alabart—, para disputar la Copa de las Naciones, ganó definitivamente el puesto al portugués Tiago Rodrigues, al que le pesaron los años a la sombra de Xavi Malián en el Porto sin apenas jugar. En ataque, el equipo sigue dependiendo de la aportación de Carballeira, que con 23 tantos ya ha igualado su mejor marca goleadora que era de la temporada pasada, y de David Torres (15), y de la conexión koruña entre ambos, aunque Tombita también viene de aportar un triplete en Europa. Fabrizio Ciocale ha dado un paso adelante pero todavía le falta acierto ofensivo para ser aún más decisivo.

Los verdiblancos ya saben lo que es ganar esta temporada al Caldes ya que se impusieron por 4-2 en el Palacio de los Deportes de Riazor en la primera vuelta con dos goles de Carballeira y uno de Torres y Ricart. A domicilio siempre es más complicado y más ante un equipo como el de Eduard Candami que también está necesitado de puntuar. Primero, para no desengancharse de la lucha por entrar en el play off ya que con 22 puntos es décimo a dos puntos del octavo. Y segundo para no acercarse peligrosamente a los puestos de abajo. Este año la competición está tan igualada que salvo el Mataró, colista descolgado, tan pronto puedes mirar hacia arriba como hacia abajo con un descenso ahora mismo situado en los 17 puntos del Lleida. Con unos resultados irregulares, viene de un empate frente al Sant Just y un triunfo frente al Rivas y tiene en Biel Pujadas a su principal referencia ofensiva con 12 goles.