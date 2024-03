Yunio Barrueta: “Quedan diez finales y todos tenemos que dar un paso adelante”

El Leyma ha vivido los últimos días en una montaña rusa. Subida, con la victoria frente a Estudiantes. Bajada, con la derrota frente a Gipuzkoa. Sin tiempo para marearse, porque mañana visita a Fuenlabrada. “Mejor”, opina Yunio Barrueta, “así no tenemos una semana para pensar en lo mal que jugamos”. El alero cubano, con pasaporte norteamericano, cree que “unas veces la pelota entra, otras no, y cuando pasa eso, hay que hacer otras cosas”. Pese a la derrota, el Leyma sigue líder y aún puede permitirse otro tropiezo en las diez jornadas que quedan, todas finales, hasta el 10 de mayo.

¿Cómo han gestionado la derrota contra Gipuzkoa?

Mucho respeto con Gipuzkoa. Es un equipo muy bueno, del máximo nivel, como nosotros. Llevábamos doce victorias seguidas, que no es nada fácil. Y fue una noche que no estaba para nosotros. No metimos como solemos hacerlo, pero es que además Gipuzkoa hizo una estrategia muy buena, sin dejarnos tirar. Como deportista y como profesional, son cosas que pasan, no todos los días son de fiesta.

El Leyma hizo lo más difícil, que fue ponerse por delante, 42-40, en el tercer cuarto, después de haber ido todo el encuentro a remolque. ¿Qué pasó para no mantener esa línea?

Son fases del juego. Tratamos de mantener esos dos puntos de ventaja, pero ellos metieron unos triples muy buenos en ese momento. Sabíamos que era una de sus virtudes, que pueden tirar de tres, y encima estuvieron en racha.

Gipuzkoa parece la bestia negra del Palacio de Riazor.

Jugaron muy agresivos. Tuvieron creo que como 15 rebotes en ataque. En defensa lo hicieron muy bien y en ataque les salió todo. Cuando te toca jugar contra un equipo que está así, hay que darlo todo y si encima no te entran los tiros... El deporte es así. Unos días entran y otros no.

¿Personalmente es de los que prefieren no hablar después de perder o que les cuesta dormir?

No tanto como no hablar con nadie... pero sí que pasas una noche difícil porque pensaba en los tiros abiertos que habíamos tenido y que no entraron... cosas que pasan por la cabeza. Al día siguiente es otro día. Además en este caso tenemos partido ya contra Fuenlabrada. Es lo bueno, que no tenemos una semana para estar dándole vueltas a lo mal que jugamos. Lo tienes que dejar atrás. Ya perdimos y el próximo partido va a ser mejor sí o sí.

¿La derrota de San Pablo Burgos en Lleida alivia un poco?

Somos número uno y seguimos número uno después de la derrota. Tenemos que mantenernos igual, trabajando duro sin importar a quién nos enfrentemos.

Quedan diez finales. ¿Todas igual o alguna más importante?

Todas son iguales. Cada juego de ahora en adelante es importante. Si queremos subir directos, no podemos perder más. A ver si podemos coger otra racha. Pero iremos juego por juego.

¿Es el momento en el que ven más de cerca el objetivo final?

Faltan diez partidos y todo el mundo tiene que dar un paso adelante, no solo en los partidos, sino también en el día a día: los entrenamientos, los partidos, la recuperación... todo a un nivel más alto y más concentrados para jugar contra el rival que sea.

El Palacio de los Deportes de Riazor fue el de las grandes ocasiones, esta vez para disfrutar con el Leyma Básquet Coruña. | // ÍÑIGO ROLÁN / ROLLER AGENCIA / Redacción

Tienen ahora tres partidos contra rivales de abajo, pero fueron precisamente contra los que fallaron en la primera vuelta.

Nos pasó contra Cáceres y Menorca. Hay que mirar todos los rivales como si fueran el número uno, como si estuviéramos empatados en la clasificación. Vamos a ir a Madrid con todo lo que tenemos y esperando jugar bien. Y si no podemos meter, habrá que hacer otras cosas buenas. Pero sin pensar en negativo, siempre en positivo como estamos haciendo y jugando duro.

¿Es en lo que fallaron contra Gipuzkoa, en no encontrar otra forma de ganar el partido si no podía ser desde la línea de triple?

Claro, cuando pasan cosas así, hay que no botar la pelota, hay que rebotear mejor, hay que defender más, ser más agresivos, tratar de anotar puntos fáciles como tiros libres... son cosas que pueden ayudar cuando estás atascado. Cuando estamos en un momento malo, hay que enfocarse en cosas así.

No han sido tantos los partidos de esta temporada en la que les ha pasado esto.

Este partido contra Gipuzkoa. Bueno, en Menorca creo que también estuvimos bastante mal en ataque. Es eso, si no entran los tiros, hay que centrarse en otras cosas y no supimos hacerlo. Contra Estudiantes, todos estábamos on fire. El que tocaba la pelota, la metía. Y en defensa también hicimos las cosas muy bien. No todo es ataque. Somos el equipo que anota más puntos, pero lo más importante es la defensa, es lo que ayuda a ganar los partidos.

¿Tiene que demostrar que también pueden ser un equipo duro?

Sí. Además Fuenlabrada es un equipo muy fuerte también, no creo que la clasificación refleje lo buen equipo que es, con todo el respeto para el resto de rivales.

¿Se nota la presión de tener que defender el liderato?

Siendo número uno, siempre tienes toda la presión por seguir ahí arriba. Pero aun así, nosotros lo que queremos es ganar el próximo partido. Ganando en Madrid, todos vamos a estar más contentos, felices. Y si nos mantenemos tres o cuatro juegos arriba, excelente.

Cualquier equipo se cambiaría por el Leyma.

Todo el mundo quiere estar el número uno. Pero cuando estás ahí, tienes que mantenerte.

¿También lo hubiese firmado si a principio de temporada le dicen que va a estar en esta situación a diez partidos para el final?

Cuando Epi nos firmó a todos los jugadores, fue con la idea de hacer una temporada mejor que la del año anterior. Y lo estamos haciendo. El plan está saliendo perfecto. Ahora solo falta terminarlo.

Todavía no se ha podido quitar la espina del ‘play off’ del año pasado contra Gipuzkoa.

El año pasado tampoco estuvimos acertados en ataque en la serie contra ellos. Ahora esto... Igual aún nos volvemos a enfrentar a ellos para quitarnos esta espina. Pero ojalá que no porque eso significaría que ascendemos directos.

Leyma 114 - 86 Estudiantes / Carlos Pardellas

¿Llegados a este punto, seguiría sin ser un fracaso no ascender de forma directa?

Queremos terminar número uno. Todos queremos terminar el 10 de mayo. Será increíble para el club, para nosotros, pero si por cualquier razón no somos primeros y nos tenemos que ir al play off, iremos igualmente a ganarlo. Vamos a intentar ascender sea de una manera u otra.

Ya es su segundo año en A Coruña y se le nota muy a gusto.

Estoy muy a gusto, me encanta la ciudad, la comida, la gente, la afición, el club... Es un lugar en el que quiero estar ojalá muchos más años. Soy feliz. Y eso es de las cosas más importantes que hay.

Es el contacto más famoso en el móvil de sus compañeros.

Fue una broma muy buena. Aleix (Font), por ejemplo, conoce a Pau Gasol, mucho más famoso que yo. A mí me hizo mucha gracia. Cuando vi que todos contestaban mi nombre a la pregunta de quién es el contacto más famoso de su móvil dije: ‘¡Pero qué está diciendo todo el mundo!’ Muy gracioso, lo hicieron muy bien.

¿Prueba del buen rollo que hay?

Desde el día uno. No es de ahora que estamos ganando. Nos mantuvimos juntos cuando no nos fue bien. Ahí es cuando de verdad se ve a un equipo unido.