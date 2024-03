19-7 | Exhibición hacia semifinales del CRAT

El CRAT ya está en semifinales de la Liga Iberdrola. Se clasificó, además, a lo grande, venciendo en el Universitario de Elviña al líder Majadahonda por 19-7. El conjunto coruñés sabía que dependía de sí mismo para lograr el objetivo y salió muy convencido de sus posibilidades. Con un despliegue físico en la primera parte, en la que además realizó un gran juego combinativo, y sabiendo sufrir en la segunda mitad, firmó un triunfo que además de meterle directamente en las semifinales, le da ventaja de campo en estas. El CRAT espera rival, que saldrá de la eliminatoria de cuartos de final que jugarán los dos últimos clasificados del grupo de arriba, El Salvador y Sant Cugat, frente a los dos primeros del grupo de abajo, Cocos y Barça. Lo que ya está decidido es el descenso del Olímpico de Pozuelo, un histórico del rugby femenino nacional que dice adiós a la elite después de más de veinte años en la máxima categoría con tres títulos de liga incluidos.

El partido de ayer del CRAT fue toda una declaración de intenciones. Cierto es que el Majadahonda no se jugaba nada porque pasase lo que pasase ya iba a acabar como primero la liga regular. Eran las locales las obligadas a llevar el peso del juego. Y no tuvieron problemas. Salvo en los primeros minutos, en los que las de Pablo Artime y Pablo Chorny tuvieron que esforzarse en defensa, el resto del primer tiempo prácticamente se jugó en el campo del Majadahonda. Era una presión continúa la del CRAT, que solo tuvo problemas con la touch. En el resto de facetas, la superioridad fue total. Desde la melé hasta el juego de mano. Las coruñesas desbordaban por todas partes. Su primera oportunidad para abrir el marcador llegó con una patada a palos de Ana Iglesias, que falló por muy poco. Pero solo era cuestión de tiempo. Una buena cabalgada de Judith Hernández, que encontró el hueco metiéndose desde la banda hacia adentro para posar el oval por detrás de la línea madrileña. Ana Iglesias no erró después la conversión para el 7-0.

La potencia de Alborota fue un quebradero de cabeza para la defensa visitante, que no encontraba la forma de frenar sus avances cuando tenía el balón en su poder. Suyo fue el segundo ensayo, también transformado por Ana Iglesias (14-0) y aunque el Majadahonda se negó a bajar los brazos y en la única ocasión que pilló desprevenido el CRAT redujo distancia hasta el 14-7 (ensayo de Claudia Pérez transformado por Zahía Pérez), otra cabalgada de Alborota, que ya en el suelo Inés Spinola se encargó de convertir en el 19-7 con el que se llegó al descanso.

Y que sería también el resultado final porque en la segunda parte no se movió el marcador. Las locales fueron sufriendo el desgaste físico hecho en la primera. Pero también le tocaba subir una marcha al Majadahonda, que era quien iba por detrás en el marcador. Además, a las coruñesas les servía incluso perder por un solo ensayo para clasificarse para semifinales, lo que significaría encajar tres. Así que centraron sus esfuerzos en defensa. Las madrileñas asediaron su zona de marca, pero el CRAT aguantó, muy atento a los cortes, todas las acometidas de su rival. En los últimos minutos, la fiesta ya era evidente. Clasificación para semifinales, con revancha, ganando al líder y con grandes sensaciones. Mejor imposible.