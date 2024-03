Un Clásico para ver las estrellas

Terminan tres semanas de parón para el Liceo antes de otra sin competir —por lo menos los que no van con sus selecciones a la Copa de las Naciones como Serra, Carballeira y los Grau— con un paréntesis por el medio con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Barça (12.00 horas), que en este tiempo en cambio ha levantado la Copa del Rey, perdido el partido de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Sporting (4-1) y ganado al Calafell en liga en una jornada aplazada por su viaje a Argentina (6-1). Un trajín que ha tenido consecuencias en Pau Bargalló y Xavi Barroso, lesionados y bajas importantes, a las que se unió ayer el portero Sergi Fernández, que tampoco estará en el partido en que los de Juan Copa buscan el séptimo triunfo seguido que le acerque a la segunda plaza.

Hace prácticamente un mes del último partido del Liceo en casa —20 días del último disputado, la victoria, sexta seguida, en Girona— que fue precisamente contra los azulgrana, aunque en Champions, con triunfo culé en un duelo en el que solo había en juego el honor pero saltaron chispas, se vieron las estrellas y el marcador, 2-4, fue engañoso ya que el cuarto gol visitante llegó en el último segundo y con la portería verdiblanca vacía. Fuerzas, a priori, igualadas. Es el cuarto enfrentamiento del curso. Los cuatro acabaron con victoria del Barça, dos con marcadores abultados y dos más ajustados.

Quedan cinco partidos para el término de la liga regular. Además de al Barça, los de Juan Copa se miden con Reus, Voltregá, Alcoi y Noia. En el mismo tramo de la primera vuelta, solo fueron capaces de sumar 3 puntos para acabar fuera de la Copa del Rey. En aquel momento el Liceo era octavo, a diez puntos del segundo. Ahora es tercero y con diez de margen sobre el noveno y, por lo tanto, a un paso de clasificarse matemáticamente para el play off. Invictos en la segunda vuelta, cambió mucho la vida para ellos. No tanto para un Barça que ya es campeón de la liga regular con unos números de infarto: 19 triunfos y 2 empates en 21 partidos con 116 goles a favor y 33 en contra. El pichichi es João Rodrigues (37) pero uno de los hombres más en forma es el coruñés Ignacio Alabart. Su gran rendimiento es parejo al de César Carballeira y Dava Torres para el Liceo, que necesita la aportación de los secundarios para tener opciones de convertirse en el primer verdugo en liga de los de Edu Castro.

