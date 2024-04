Tizona mete presión al Leyma

Tizona aprieta y el Leyma está obligado a ganar hoy en Ourense el derbi gallego (19.00 horas). Los burgaleses no dan tregua y se ponen líderes provisionales tras ganar ayer al Estudiantes, que parece que se descuelga ligeramente de una lucha por la primera plaza en la que los coruñeses no quieren dar su brazo a torcer. Recuperados de dos derrotas (Gipuzkoa y Fuenlabrada) con otras tantas victorias seguidas (Cáceres y Menorca), tienen el derecho a soñar. Y con el partido del miércoles en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Tizona, ganar en Ourense, que será tomada por 400 aficionados naranjas, prácticamente vale el doble para seguir por delante antes del duelo directo.

Diego Epifanio cree que la semana ha sido plácida, aunque sin caer en la relajación. “Cuando vienes de dos victorias hay más tranquilidad en el entorno y es más fácil venir a trabajar, pero creo que estamos muy concienciados de la importancia de este partido y el equipo ha trabajado para prepararlo en las mejores condiciones”, indicó. Para el técnico, el Leyma tendrá que estar centrado en muchas facetas para asaltar el Paco Paz. “Que tengamos buena lectura sobre su propuesta defensiva, que saquemos los mejores tiros posibles y controlemos las pérdidas, que no les dejemos desarrollar su juego, que intentemos limitar sus aportaciones ofensivas e intentemos lograr el rebote...”, enumera.

Ourense, dice, “está luchando por meterse en el play off” por lo que el partido también es muy importante para ellos, décimos con un bagaje de doce triunfos y quince derrotas y que en la última jornada cayeron frente a Fuenlabrada, pero que en su anterior partido en casa derrocaron al Estudiantes. Encima, el duelo ante el Leyma tiene el aliciente de ser “un derbi y el derbi siempre llama, seguro que se acerca mucha gente”.

Apoyo de la afición

Los naranjas no estarán solos. “Tendremos mucho apoyo en la grada y seguro que será un partido muy bonito de ver”, vaticina Epi, muy contento por cómo está respondiendo la afición: “Para nosotros es clave. No solo el hecho de llenar el Palacio, que nos estamos sintiendo muy a gusto delante de nuestro público, porque los momentos más difíciles se acortan por su apoyo. También por los viajes: los desplazados a Madrid, a Rioja, a Cantabria... Para nosotros es un plus el hecho de ver teñido de naranja la grada rival y ojalá nos sigan acompañando”.

