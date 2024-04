Multiusos Jakovics al servicio del Leyma

Ingus Jakovics (Madona, Letonia, 1993) es uno de esos jugadores que cualquier entrenador querría tener en su equipo. Disciplinado, discreto, humilde, trabajador y dispuesto a hacer lo que le pidan. Si tiene que salir de titular, bien. Si lo hace desde el banquillo, también. Si las circunstancias le obligan a reconvertirse en base, lo hace. Y si en cambio le toca volver a su antiguo rol de dos, se pone también manos a la obra. Es un soldado multiusos al servicio del Leyma convertido en el jugador más valorado de la temporada con 16,5 puntos de media, el sexto de toda la LEB Oro. “Me siento cómodo con cualquier papel, saliendo de titular, saliendo desde el banquillo, jugando de uno, de dos... Realmente no pienso en esas cosas de ser titular o no”, responde. “Si no soy titular, solo intento estar centrado en el partido y salir a darlo todo, cuando me toque. Es algo que no me importa y que he hablado con el entrenador. Soy feliz igualmente saliendo desde el banquillo”, añade.

El Leyma afronta tres partidos en una semana. Mañana en Ourense y el miércoles y el domingo de la próxima en casa contra Tizona y Valladolid, respectivamente. “Es muy difícil jugar tres partidos en tan poco tiempo. Durante tres temporadas solo jugué un partido por semana así que será duro, pero los otros equipos estarán en la misma situación que nosotros así que tendremos que afrontar estos tres partidos de la misma manera que afrontamos los que son solo uno a la semana”, analiza el letón sobre la importancia de dosificar y recuperar. Pero también es crucial no dejarse llevar por lo que espera el miércoles, ese duelo en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Tizona, primero contra segundo, con solo una victoria entre ambos, en el que puede estar en juego medio ascenso a la ACB. “No quiero saltarme el partido en Ourense. Solo nos centramos en eso. Es igual de importante que el de Tizona y cada partido es una final para nosotros”, comenta. “Y cada derrota también será muy mala para nosotros”, apunta en relación a que por más que se gane al Tizona, si no se ha hecho antes lo mismo en el derbi gallego, no servirá para mucho de cara a la clasificación. “Tenemos que ganar cada partido. Y claro que Tizona será muy importante, pero primero tenemos que pasar el partido de Ourense y después ya pensaremos en Tizona”.

Desplazamiento a Ourense

En lo que no quieren ni pensar, mucho menos hablar, es de la ACB. “Es inevitable que quedando tan poco, esté en la mente. Pero nosotros no queremos hablar de eso”, sostiene, pero reconoce que si ganan los tres partidos de los próximos diez días, entonces sí se podrá empezar a soñar. Porque solo quedarán cuatro jornadas por delante, aunque cuatro complicadas (visitas a Alicante y Oviedo, recibir al Castelló y cerrar en Melilla) y entonces estará un poco más cerca el sueño de todo un equipo, pero también de toda una ciudad. Porque en Ourense, el Leyma podrá entonar el You’ll never walk alone (famoso Nunca caminarás solo de los hinchas del Liverpool) con un desplazamiento masivo de aficionados naranjas, con prácticamente 400 seguidores del equipo que se han apuntado al viaje a la ciudad de As Burgas: “La afición está llenando el pabellón los últimos partidos y lo estamos notando. Será genial que vengan a Ourense porque nos ayudarán a ganar el partido. Valoramos muchísimo lo que están haciendo por nosotros en estos últimos meses”.

Lo que parece superado es el bache en el que perdieron dos partidos seguidos, contra Gipuzkoa y Fuenlabrada, después de encadenar otras dos victorias frente a Cáceres y Menorca. Siempre se aprende de las derrotas, pero Jakovics lo duda y simplemente, prefiere “olvidar esos dos partidos”. “Fueron dos encuentros muy duros y dimos un paso adelante para ganar los dos últimos. Eso es lo más positivo de las dos derrotas, que supimos volver a ganar y recuperarnos. Y ahora estamos centrados en los siguientes”, valora el base naranja. Y también se ha dejado atrás un cierto atasco ofensivo en esos encuentros al volver a pasar de los 100 contra Menorca. “Con este equipo nunca se sabe. Somos tantos tirados que como empiecen a entrar los tiros... Podemos marcar muchos puntos”, valora y continúa: “Creo que en ataque no tenemos problemas, en donde tenemos que mejorar es en la defensa”.

¿Y ha mejorado en la petición especial que le hace Epi? Desde su timidez y pocas palabras, Jakovics sonríe, precisamente lo que le pide su entrenador. “Algo sí”, admite, “pero sigo siendo la misma persona, solo que los compañeros y los entrenadores ya me conocen y entienden que no soy de estar sonriendo todo el rato”. Lo hace por dentro porque, dice, es feliz en A Coruña: “Tengo todo lo que necesito para mi familia y eso hace que solo me tenga que centrar en el baloncesto”.

Suscríbete para seguir leyendo