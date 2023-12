Gatocán, la protectora de animales con sede en Coirós, adquirió para repartir más de la mitad de los boletos que El filón de oro vendió del número 58303, correspondido con el segundo premio. Hasta 4.500 participaciones vendió al precio de 4 euros y uno como donativo, “una media de dos, tres, por persona”. No solo lo compró el personal que trabaja y colabora con la protectora, también cafeterías, quioscos, librerías y clínicas veterinarias. “Siempre he comprado lotería de Navidad en El filón de oro. Este año le pregunté a Pablo [Seivane, su propietario] qué números tenía terminados en 3 y escogí el que más me gustó”, contaba a media tarde la fundadora y directora de Gatocán, Beatriz Martín.

Aseguraba que hasta ese momento del día no había dejado de atender infinidad de llamadas telefónicas, muchas de ellas de agraciados con el premio que preguntaban qué tenían que hacer para cobrarlo. “Necesito asentarme, relajarme, porque me duele la cabeza y la garganta de tanto hablar. Cuelgo el teléfono y vuelve a sonar a los diez segundos”, confesaba Martín, que se quedó con una decena de participaciones del número premiado.