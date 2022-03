El Compañía de María logró el mejor resultado del fin de semana de los equipos coruñeses de la OK Plata con una importante victoria ayer sobre el Lloret por 3-2, lo que le permite tomar aire y salir de la zona de descenso de la clasificación masculina. El Resa Cambre, en la femenina, consiguió por su parte un empate a seis goles en la visita del Areces Ecopilas Asturhockey mientras que, tanto el Dominicos como el filial del Liceo —de nuevo de la categoría masculina— perdieron en sus desplazamientos a Cataluña contra Arenys de Munt (7-1) y el Espanyol (4-3) respectivamente.

Elviña era el escenario de un duelo muy importante para el Compañía de María y el conjunto dirigido por Alejandro Canosa no defraudó. Los catalanes, que el año pasado militaban en la OK Liga, vieron como antes de que se cumplieran los dos minutos de juego ya se adelantaban los locales por medio de Hugo García. Estos tuvieron opción de marcar el segundo tras una azul a Aleix Pastor, pero Javi Jurado no acertó en la directa ni tampoco después los visitantes con un penalti parado por Diego Lago.

Al descanso se mantenía la ventaja del Compañía y de nuevo nada más iniciarse la segunda parte, llegó el gol, esta vez de Javi Jurado. La réplica la dio el Lloret gracias a un penalti del que se aprovechó Marc Montilla, pero Jurado volvió a dar ventaja a los suyos, 3-1. Todavía no fue definitiva, porque Pastor le dio emoción con el segundo de los catalanes, pero los coruñeses aguantaron el resultado en los minutos finales para asegurarse sumar tres puntos fundamentales.

Peor le fue al Dominicos, que en la pista del líder Arenys de Munt tuvo un mal día, en el que no le salió nada, y perdió por un claro 7-1. El Liceo, por su parte, se quejó de la actuación arbitral en su duelo contra el Espanyol, que cedió por 4-3, pese a no poder contar con Nanu Castro —con el primer equipo— en un igualado encuentro.

El Cambre hizo disfrutar con goles. Hasta doce en su partido, seis para cada equipo. Por el bando coruñés, Lucía Parga, con tres dianas, lideró el marcador al que también aportaron dos tantos Valentina Díaz y otro Lucía Castro.