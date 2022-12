Las selecciones españolas de categorías inferiores aprovecharán el parón por Navidad de las competiciones nacionales para llevar a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, del 19 al 21 de diciembre, varios controles a los jugadores con más proyección, entre los que se encuentran cuatro coruñeses: Bruno Saavedra y Jacobo Copa, del Dominicos, en sub 19; y Dani Fuentes y Dani Garea, del Compañía de María en la sub 17. Los cuatro están citados para los tres días de entrenamientos

En categoría sub 17 se estrenarán en una convocatoria del combinado sub 17 los dos canteranos de Compañía de María. Oriol Bou y Max Moreno (Noia), Ian Hidalgo y Jordi Domenech (Manlleu), Marc Zanon (Caldes), Yeray Roig (Vilaseca), Miguel Ángel Bautista (Igualada), Quim Navarro y Gerard del Amor (Barcelona) y Carlos Sala (Voltregá) completan la lista. En sub 19, repite Saavedra, que fue bronce en los World Roller Games, y se le une Copa, bicampeón de Europa sub 17 los dos últimos años. Miquel Escala, Eduard Jurado, Álex Ortigosa y Jan Curtiellas (Barcelona), Pol Miró (Mollerussa), Nil Viña y Pol Jansà (Reus), Pau Andreu (Noia), Joel Pagés (Olot), Xavier Armengol (Voltregá), Eloi Cervera (Igualada), Sebastià Moncusí (Manlleu) y Alonso Martín (Alcobendas) les acompañarán.