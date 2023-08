El Liceo se estrenó en esta pretemporada superando al siempre incómodo y competitivo Oliveirense (4-3) gracias, en gran medida, al doblete del coruñés Pablo Cancela en el que suponía su primer partido con la camiseta del conjunto verdiblanco en su vuelta a casa.

No partió en el quinteto inicial, pero el ex del Bassano se hizo notar logrando el primer tanto en un mano a mano tras robar una pelota y el tercero después de la décima infracción de los portugueses que cuentan en sus filas con dos ex del Liceo, como es el caso de Franco Platero y Bruno Di Benedetto. Los otros dos tantos verdiblancos fueron de dos clásicos como César Carballeira y Dava Torres, con lo que todos los tantos fueron logrados por coruñeses de la casa reafirmando esa apuesta y esa nueva identidad del proyecto en ciernes que pudo admirar por primera vez ayer el Palacio de los Deportes de Riazor. Bruno Di Benedetto, Marc Torra y Nuno Santos lograron los tantos portugueses.

La pretemporada liceista continuará con mucha actividad en los duelos del 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre en Portugal ante Barcelos, Oliveirense y Valongo, respectivamente; una semana después los días 8, 9 y 10 de septiembre frente a Famalicense (21:00), Riba D’Ave y Saint-Omer (16:30). Ya tocará el día 17 de septiembre el enfrentamiento ante el Rivas Hockey en el Palacio de los Deportes de Riazor.