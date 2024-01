El Liceo se juega hoy una gran parte de sus opciones de mantenerse con vida en esta edición de la Champions League. Los verdes visitan a partir de las 20.45 horas la pista del Forte dei Marmi italiano en busca de su primera victoria continental de esta campaña, un resultado que se les resistió en las dos jornadas anteriores, ante el Barcelona y el Barcelos. Además de la competición europea, el conjunto que entrena Juan Copa mira a este duelo en tierras transalpinas como un punto de inflexión con el que pasar página tras el varapalo que supuso no lograr la clasificación para la Copa del Rey por primera vez en 18 años.

Los colegiales no tienen tiempo para lamerse las heridas sufridas el pasado domingo en la pista del Noia. O, quizá, la mejor fórmula para sanar y recobrar la confianza sea, precisamente, a través de los sticks y los patines. “Estamos mentalmente muy fuertes, hay que cambiar ya el chip de las competiciones”, comentó Juan Copa antes de emprender el viaje en avión rumbo a Italia. La Champions ofrece un respiro temporal, aunque no muy extenso, de la OK Liga, realidad a la que regresarán el domingo en Igualada para arrancar la segunda vuelta. Esta visita al Forte pone sobre la mesa un objetivo con el que motivar y volver a enganchar a la plantilla y a una afición que, en esta ocasión, vivirá desde la distancia las andaduras del Liceo en la siempre complicada pista del Forte dei Marmi. El rival marcha líder en solitario de la liga italiana, en la que solo ha sumado una derrota en 14 partidos. El resto, los cuenta por triunfos. “Estamos en Champions, son partidos muy complicados, pero vamos con la intención de competir bien”, recalcó Copa.

Una de las asignaturas que el entrenador coruñés no deja de señalar es la contundencia en las áreas. ”A ver si encontramos ese acierto que se nos está negando en los últimos partidos”, deseó en la previa del encuentro de esta noche. Al igual que en el compromiso contra el Noia, el técnico colegial recupera para la causa a Dava Torres. El capitán, que arrastró molestias durante la primera mitad de temporada, causa baja después de los dos clásicos consecutivos de inicios de diciembre y reapareció con el equipo el pasado domingo. Lo hizo, además, con el tanto que puso en ventaja al Liceo en la primera parte. Su aportación ofensiva será fundamental para las aspiraciones del equipo en esta segunda mitad de temporada. Tampoco se quedarán atrás César Carballeira, el máximo anotador de este curso, ni Pablo Cancela, que vio puerta contra el Barcelos en la anterior jornada de Champions y que, ante el Forte, regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas. Con el 8 ya de vuelta, la única baja en el plantel será la del coruñés Bruno Saavedra, que sigue en el dique seco por la lesión de escafoides que sufrió tras la primera jornada de liga. Se espera que pueda regresar a la acción el mes que viene.

La dificultad del escenario suma alicientes a un duelo en el que los verdes se juegan muchas de sus posibilidades de acceder a las rondas eliminatorias de la máxima competición continental de hockey sobre patines. Después de caer goleados, 8-2, ante el Barça en el Palau en la primera jornada y de perder contra el Barcelos, 2-4, en Riazor en el último compromiso de 2023, los liceístas necesitan sacar puntos como sea de su viaje a Italia para encarar los choques de la vuelta con más positividad. Precisamente el Forte será el primero en visitar A Coruña, el próximo día 25 de enero. Luego, quedará visitar al Barcelos y recibir al Barça en la última jornada de la fase de grupos, a finales de febrero.

Barça y Barcelos se disputan el liderato del grupo

El Barcelona y el Barcelos, los verdugos del Liceo en las dos primeras jornadas de la Copa de Europa, se ven las caras hoy, a partir de las 20.00 horas en el Palau Blaugrana, en la tercera jornada de la fase de grupos. Ambos llegan a este compromiso con dos victorias y seis puntos en su casillero a este encuentro clave en la pelea por la primera posición. Los catalanes, con el coruñés Ignacio Alabart en sus filas, son actualmente los líderes del grupo gracias a la diferencia de goles positiva. Acumulan un average de once tantos, condicionado por la abultada goleada con la que se impusieron en la primera jornada al conjunto colegial. En su segundo compromiso continental vencieron a domicilio al Forte dei Marmi por un resultado de 1-3. Más ajustado, 2-1, fue el marcador que imperó en el triunfo del Barcelos contra los transalpinos en la jornada inaugural. La escuadra lusa buscará en la Ciudad Condal la machada y el liderato en solitario del grupo después de llevarse la victoria en el Palacio de los Deportes de Riazor ante alrededor de una veintena de aficionados que se desplazaron desde Portugal.